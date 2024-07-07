Кайли Дженнер в бикини – звезда презентовала новую коллекцию своего бренда

Миллиардер Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер показалась в рекламе новой линейки купальников собственного бренда. Звезда позировала перед камерой на солнечном побережье.

Соответствующие кадры она опубликовала на странице своего бренда KHY в Instagram.

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Новые кадры с моделью погружают зрителей в атмосферу лета. Модель позирует перед камерой с огромной ракушкой на залитом солнцем пляже.

Звезда продемонстрировала соблазнительные изгибы в бикини темно-коричневого, красного и оранжевого цвета. Она дополнила свой образ массивными украшениями из ракушек, а волосы спадали на плечи мелкими объемными кудрями.

Миллиардер Кайли Дженнер позирует в бикини. Фото: instagram.com/khy/

Миллиардер Кайли Дженнер на пляже. Фото: instagram.com/khy/

Миллиардер Кайли Дженнер выпускает новую коллекцию купальников. Фото: instagram.com/khy/

В подписи к посту модель отметила, что купальники из ее новой коллекции Drop 800: The Vacation Shop можно будет приобрести уже со следующего четверга.

Напомним, мы рассказывали, что бывшего Кайли Дженнер арестовала полиция за пьяный дебош. А также звездный нейл-мастер показала маникюр Кайли Дженнер.