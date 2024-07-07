Кайли Дженнер в бикини – звезда презентовала новую коллекцию своего бренда

Миллиардер Кайли Дженнер похвасталась идеальным телом в рекламе собственного бренда
Американская бизнесвумен Кайли Дженнер показалась в рекламе новой линейки купальников собственного бренда. Звезда позировала перед камерой на солнечном побережье.
Соответствующие кадры она опубликовала на странице своего бренда KHY в Instagram.
Кайли Дженнер поразила фигурой
Новые кадры с моделью погружают зрителей в атмосферу лета. Модель позирует перед камерой с огромной ракушкой на залитом солнцем пляже.
Звезда продемонстрировала соблазнительные изгибы в бикини темно-коричневого, красного и оранжевого цвета. Она дополнила свой образ массивными украшениями из ракушек, а волосы спадали на плечи мелкими объемными кудрями.
В подписи к посту модель отметила, что купальники из ее новой коллекции Drop 800: The Vacation Shop можно будет приобрести уже со следующего четверга.
Напомним, мы рассказывали, что бывшего Кайли Дженнер арестовала полиция за пьяный дебош. А также звездный нейл-мастер показала маникюр Кайли Дженнер.
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