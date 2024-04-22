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Миллиардер Кайли Дженнер снялась топлесс для промо собственного бренда

22 апреля 2024 12:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Миллиардер Кайли Дженнер топлесс снялась для промо собственного бренда
Миллиардер Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Миллиардер Кайли Дженнер снялась топлесс для нового кампейна своего бренда одежды Khy. На кадрах она позирует в джинсах из новой коллекции.

Фото Кайли поделилась в своих социальных сетях.

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Ранее в интервью 26-летняя Кайли Дженнер, имеющая двоих детей от бывшего любимого Тревиса Скотта, говорила, что ее взгляд на красоту изменился после рождения сына.

 

Миллиардер Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/
Миллиардер Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

"У меня больше нет этой густой гривы до попы, у меня нет наращенных ресниц, у меня нет этих длинных ногтей. После рождения ребенка мне потребовалось некоторое время, чтобы снова почувствовать себя самой собой. А потом ты пытаешься вернуть свою внешность и думаешь: "Погоди, тренды изменились", — рассказала знаменитость.

В последнее время Кайли часто обсуждается в связи с отношениями с актером Тимоти Шаламе. Кайли и Тимоти, о романе которых стало изветно прошлой весной, давно не появлялись вместе на публике, что раньше спровоцировало слухи о расставании. Однако позже инсайдеры сообщили, что они все еще вместе, но решили не появляться на публике после церемонии вручения премии "Золотой глобус": тогда в сети активно обсуждали их поцелуй и им это не понравилось. Тимоти расстроился, что все говорили о его личной жизни, а не о киноработах. Кайли, по словам инсайдеров, тоже хочет сохранить отношения более частными.

 

Миллиардер Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/
Миллиардер Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

А ранее в сети появились слухи о том, что Кайли ждет ребенка: один из комиков узнал, что Дженнер снимала сцену с беременностью для их семейного реалити-шоу. Эта информация пока не подтвердилась.

Напомним, Кайли Дженнер поразила откровенной фотосессией для глянца.

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