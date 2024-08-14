Мільярдерка Кайлі Дженнер зі своїми чарівними дітьми знялась для Vogue

Кайлі Дженнер. Фото: Vogue

Кайлі Дженнер стала героїнею нового номера британської версії журналу Vogue. Зірка реаліті-шоу знялася у фотосесії разом зі своїми двома дітьми, шестирічною Стормі та дворічним Ейром.

Про це пише Vogue.

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Зірка також дала інтерв'ю виданню. У ньому вона розповіла про післяпологову депресію, яка в неї була двічі:

Кайлі Дженнер. Фото: Vogue

Кайлі Дженнер на обкладинці відомого глянцю. Фото: Vogue

Кайлі Дженнер з дітьми. Фото: Vogue

Кайлі Дженнер в гламурному образі. Фото: Vogue

Кайлі Дженнер. Фото: Vogue

Кайлі Дженнер. Фото: Vogue

Кайлі Дженнер. Фото: Vogue

"Обидва рази це відчувалося по-різному. Із сином були сильні емоційні гойдалки, я гостро реагувала на дрібниці, на які зазвичай навіть не звернула б увагу. Постійно дзвонила мамі та плакала в істериці, що навіть не можу запам'ятати ім'я сина", — сказала Кайлі.

Післяпологову депресію Кайлі частково пов'язує з тим, що вона стала матір'ю дуже рано, коли їй було 20: "Звичайно, я знала, що хочу дитину. Я завжди дуже хотіла дітей. Але народження Стормі не було запланованим. Це просто трапилося".

Обох дітей Кайлі народила від свого тодішнього бойфренда Тревіса Скотта. Після народження першої дитини вони розійшлися, але потім відновили стосунки. Нині вони не разом.

Кайлі зазначила, що тільки зараз вона приходить до тями: "Я тільки зараз нарешті почуваюся самою собою. Коли я була вагітна, у мене не було часу зрозуміти, що зі мною відбувається, а потім у мене цілий рік була післяпологова депресія. Морально це було дуже важко, як і гормонально".

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