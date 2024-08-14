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Миллиардер Кайли Дженнер со своими очаровательными детьми снялась для Vogue

14 августа 2024 06:42
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Миллиардер Кайли Дженнер со своими очаровательными детьми снялась для Vogue
Кайли Дженнер. Фото: Vogue
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Кайли Дженнер стала героиней нового номера британской версии журнала Vogue. Звезда реалити-шоу снялась в фотосессии вместе со своими двумя детьми, шестилетней Сторми и двухлетним Эйром.

Об этом пишет Vogue.

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Звезда также дала интервью изданию. В нем она рассказала о послеродовой депрессии, которая у нее была дважды:

 

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер. Фото: Vogue

 

Кайли Дженнер на обложке известного глянца
Кайли Дженнер на обложке известного глянца. Фото: Vogue

 

Кайли Дженнер с детьми
Кайли Дженнер с детьми. Фото: Vogue

 

Кайли Дженнер в гламурном образе
Кайли Дженнер в гламурном образе. Фото: Vogue

 

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер. Фото: Vogue

 

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер. Фото: Vogue

 

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер. Фото: Vogue

 

"Оба раза это чувствовалось по-разному. С сыном были сильные эмоциональные качели, я остро реагировала на мелочи, на которые обычно даже не обратила бы внимание. Постоянно звонила маме и плакала в истерике, что даже не могу запомнить имя сына ", — сказала Кайли.

Послеродовую депрессию Кайли частично связывает с тем, что она стала матерью очень рано, когда ей было 20: "Конечно, я знала, что хочу ребенка. Я всегда очень хотела детей. Но рождение Сторми не было запланированным. Это просто случилось".

Обоих детей Кайли родила от своего тогдашнего бойфренда Тревиса Скотта. После рождения первого ребенка они разошлись, но затем возобновили отношения. Сейчас они не вместе.

Кайли отметила, что только сейчас она приходит в себя: "Я только сейчас наконец чувствую себя самой собой. Когда я была беременна, у меня не было времени понять, что со мной происходит, а потом у меня целый год была послеродовая депрессия. Морально это было очень тяжело, как и гормонально".

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