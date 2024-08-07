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На Кім Кардаш'ян полює сталкер, який вже нажахав іншу голлівудську зірку

7 серпня 2024 10:06
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
На Кім Кардаш'ян полює сталкер, який вже нажахав іншу голлівудську зірку
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Кім Кардаш’ян вимагає заборони наближатися до неї сталкера. Про це стало відомо після того, як він тероризував іншу зірку.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка реаліті-шоу, яка в минулому мала багато проблем зі сталкерами, нещодавно подала запит на заборону наближатися Мелвіну Джеффрі Конлі.

 

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

 

Джерелом її страхів щодо Конлі була розмова, яку вона мала з колегою по фільму "Американська історія жахів: Делікатна" Еммою Робертс. Раніше у 33-річної актриси була сварка з ймовірним переслідувачем після того, як він увірвався до неї додому, а потім зателефонував їй зі стаціонарного телефону.

Згідно з заявою Кардаш’н, Робертс подзвонила їй, щоб попередити, що Конлі нібито сказав їй, що хоче зв'язатися з Кардаш’ян — і з її дітьми також. Робертс, на щастя, не була вдома, коли Конлі нібито увірвався в її будинок, але вона мала розмову з ним після того, як відповіла на дзвінок, який надходив із її дому, вважаючи, що це був член сім'ї або хтось, хто мав право бути там.

 

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

 

Вона передзвонила на свій домашній номер, лише щоб зрозуміти, що з нею розмовляв чоловік, якого вона ніколи не зустрічала. Повідомляється, що Конлі сказав племінниці Джулії Робертс, що вона дала йому дозвіл залишитися в її будинку, але вона знала, що це неправда. Незважаючи на те, що вона негайно викликала поліцію, Конлі вдалося втекти до того, як його вдалося заарештувати. Відповідно до запиту Кім, він відвідав будинок її матері Кріс Дженнер наступного дня після втечі з дому Робертс.

Перебуваючи там, він поговорив з охоронцями та сказав їм, що думав, що перебуває вдома у її дочки Кім.

Незважаючи на те, що він, мабуть, не знав, який це будинок, він заявив охоронцям, що був "довгостроковим менеджером" Кім, що більш дивно, також гравцем "Торонто Репторс".

Спроби Конлі зв'язатися з Кардаш’ян тривали в липні, коли він нібито відвідав її будинок у Малібу, який не є її основним місцем проживання.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emma Roberts (@emmaroberts)

 

Той факт, що вона зазвичай живе в різних місцях, зменшив ймовірність контакту ймовірного сталкера з Кім, але у своїй заяві вона сказала, що той факт, що він взагалі знайшов дім у Малібу, викликав занепокоєння, оскільки вона каже, що його важко знайти, і стверджує, що його не було ніде в мережі, як її основне місце проживання, що могло свідчити про сильне бажання Конлі зв’язатися з нею.

Врешті-решт Робертс змогла добитися п’ятирічної заборони проти Конлі.

Наказ також передбачає такий самий захист для її трирічного сина Роудса Роберта Хедлунда, якого вона народила дід свого колишнього, актора Гаррета Хедлунда, оскільки Конлі нібито згадав його ім’я під час розмови з Робертс, що призвело до того, що вона побоювалася, що він може завдати шкоди її синові.

Нагадаємо, нова дружина Каньє Веста вразила відвертим вбранням. А раніше ми писали, що схопили сталкера Майлі Сайрус. 

Кім Кардашян серіал закордонні зірки Емма Робертс

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