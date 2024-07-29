В России определились, станет ли Алла Пугачева иноагентом

Минюст России определился, признает ли Аллу Пугачеву иноагентом
Уже долгое время в России обсуждают возможность признания певицы Аллы Пугачевой так называемым "иноагентом". Минюст страны-террориста ответил на один из запросов относительно этого предложения.
Об этом сообщают росСМИ.
Признают ли Аллу Пугачеву "иноагентом"
С просьбой о проверке на "иноагентство" 75-летней певицы в минюст РФ обращался депутат-путинист Алексей Журавлев. Впрочем, в министерстве не нашли оснований для того, чтобы признать Аллу Пугачеву "иноагентом".
"Сейчас в распоряжении минюста России отсутствуют сведения, позволяющие заключить наличие обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названых обязанностей (признание иноагентом)", — ответил на запрос заместитель министра юстиции Олег Свириденко.
В ответе также говорится, что в случае обнаружения признаков "иноагента" Аллу Пугачеву включат в реестр. Отметим, что после начала полномасштабной войны певица вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным и двумя несовершеннолетними детьми уехала из России в Израиль. Сейчас они живут на Кипре.
Минюст РФ признал Галкина "иноагентом" еще в 2022 году. Тогда же Пугачева публично просила российские власти предоставить этот "титул" и ей. Впрочем, подобного не произошло до сих пор.
Напомним, ранее мы писали, что МИД Украины выступило против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском международном кинофестивале. Также мы рассказывали, что путинисты поставили ультиматум певцу Валерию Меладзе, желающему вернуться в Россию.
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