Российская певица Алла Пугачева. Фото: Instagram/itsallapugacheva

Уже долгое время в России обсуждают возможность признания певицы Аллы Пугачевой так называемым "иноагентом". Минюст страны-террориста ответил на один из запросов относительно этого предложения.

Об этом сообщают росСМИ.

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Признают ли Аллу Пугачеву "иноагентом"

С просьбой о проверке на "иноагентство" 75-летней певицы в минюст РФ обращался депутат-путинист Алексей Журавлев. Впрочем, в министерстве не нашли оснований для того, чтобы признать Аллу Пугачеву "иноагентом".

"Сейчас в распоряжении минюста России отсутствуют сведения, позволяющие заключить наличие обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названых обязанностей (признание иноагентом)", — ответил на запрос заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

Ответ минюста РФ об Алле Пугачевой. Фото: росСМИ

В ответе также говорится, что в случае обнаружения признаков "иноагента" Аллу Пугачеву включат в реестр. Отметим, что после начала полномасштабной войны певица вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным и двумя несовершеннолетними детьми уехала из России в Израиль. Сейчас они живут на Кипре.

Минюст РФ признал Галкина "иноагентом" еще в 2022 году. Тогда же Пугачева публично просила российские власти предоставить этот "титул" и ей. Впрочем, подобного не произошло до сих пор.

Напомним, ранее мы писали, что МИД Украины выступило против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском международном кинофестивале. Также мы рассказывали, что путинисты поставили ультиматум певцу Валерию Меладзе, желающему вернуться в Россию.