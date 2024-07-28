МЗС України виступило проти участі Чулпан Хаматової у Венеціанському кінофестивалі

Російська акторка Чулпан Хаматова. Фото: Instagram/chulpanofficial

Вже наступного місяця, а саме 28 серпня в Італії стартує 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Організатори запросили на нього російську акторку Чулпан Хаматову, яка після початку повномасштабної війни в України виїхала з РФ та критикує Кремль. Проти участі одіозної артистки виступили в Міністерстві закордонних справ України (МЗС).

Відповідна публікація з’явилась в X.

Читайте також:

МЗС України проти Чулпан Хаматової

Чулпан Хаматова зіграла головну роль у фільмі грецького режисера Олександроса Авранаса "Тихе життя". Стрічку покажуть у паралельній програмі "Горизонти" Венеційського міжнародного кінофестивалю. Саме тому її запросили до Італії. В МЗС України це засудили.

Chulpan Khamatova, a former Putin supporter, stars in "Quiet Life" at the Venice Film Festival. Despite leaving Russia, her past ties to Putin raise questions. Those who helped consolidate his power shouldn't be on red carpets while Ukrainian are killed.



📹 @United24media pic.twitter.com/rZs67UT2aS — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 26, 2024

"Попри те, що вона залишила Росію, її минулі зв’язки з Путіним викликають сумніви. Ті, хто допомагав зміцнювати його владу, не повинні бути на червоних доріжках, поки вбивають українців", — зауважили в МЗС України.

Зазначимо, що в березні 2022 року вона з дітьми переїхала до Латвії та відкрито засудила криваву політику Кремля. Напередодні стало відомо, що Хаматову було звільнено з Нового Ризького театру. При цьому Чулпан заявила, що не думає про повернення до Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи поставили ультиматум співаку Валерію Меладзе, який хоче повернутися до Росії. Також ми розповідали, що мінкульт України поповнило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці нашій країні.