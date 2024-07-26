Актори Володимир Машков, Віталій Гогунський, Сергій Векслер — внесено до "чорного списку" Мінкульту

Мінкульт поповнив "чорний список" акторами-путіністами — хто потрапив під заборону
Міністерство культури й інформаційної політики України поповнило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. У нього додали шість акторів, які є прихильниками кривавого режиму Кремля.
Про це йдеться в наказі відомства.
Кузя з "Універу" та Машков у "чорному списку"
У документі йдеться про те, що в перелік осіб, які загрожують національній безпеці України потрапили російські діячі культури:
- Володимир Машков — російська актор та художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру "Современник";
- Наталія Антонова — російська акторка театру та кіно:
- Віталій Гогунський — російський актор кіно, відомий за роллю Кузі у серіалі "Універ";
- Сергій Векслер — заслужений артист Російської Федерації, театральний режисер, викладач;
- Антон Батирєв — російський актор театру, кіно та дубляжу
- Альона Яковлєва — народна артистка театру та кіно.
На сьогоднішній день, Мінкульт уже вніс до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці 228 осіб.
Їм заборонено гастролювати Україною, а також фільми та серіали за їх участю знімають з прокату.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російська співачка українського походження Таїсія Повалій зізналась, коли саме отримала громадянство РФ. А також росіяни поставили ультиматум Валерію Меладзе.
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