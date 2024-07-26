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Мінкульт поповнив "чорний список" акторами-путіністами — хто потрапив під заборону

26 липня 2024 12:17
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Актори Володимир Машков, Віталій Гогунський, Сергій Векслер — внесено до "чорного списку" Мінкульту
Російський актор Віталій Гогунський. Фото: росЗМІ
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Міністерство культури й інформаційної політики України поповнило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. У нього додали шість акторів, які є прихильниками кривавого режиму Кремля.

Про це йдеться в наказі відомства.

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У документі йдеться про те, що в перелік осіб, які загрожують національній безпеці України потрапили російські діячі культури: 

  • Володимир Машков — російська актор та художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру "Современник";
  • Наталія Антонова — російська акторка театру та кіно:
  • Віталій Гогунський — російський актор кіно, відомий за роллю Кузі у серіалі "Універ";
  • Сергій Векслер — заслужений артист Російської Федерації, театральний режисер, викладач;
  • Антон Батирєв — російський актор театру, кіно та дубляжу
  • Альона Яковлєва — народна артистка театру та кіно.
Мінкульт поповнив "чорний список" акторами-путіністами — хто потрапив під заборону - фото 1
Російський актор Володимир Машков. Фото: росЗМІ
Мінкульт поповнив "чорний список" акторами-путіністами — хто потрапив під заборону - фото 2
Російський актор Сергій Векслер. Фото: росЗМІ

На сьогоднішній день, Мінкульт уже вніс до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці 228 осіб.

Їм заборонено гастролювати Україною, а також фільми та серіали за їх участю знімають з прокату.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська співачка українського походження Таїсія Повалій зізналась, коли саме отримала громадянство РФ. А також росіяни поставили ультиматум Валерію Меладзе.

Мінкульт путіністи заборона війна в Україні Росія російські зірки

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