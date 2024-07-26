Актеры Владимир Машков, Виталий Гогунский, Сергей Векслер — внесены в "черный список" Минкульта

Минкульт пополнил "черный список" актерами-путинистами — кто попал под запрет
Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В него добавили шесть актеров, которые являются сторонниками кровавого режима Кремля.
Об этом говорится в приказе ведомства.
Кузя из "Универа" и Машков в "черном списке"
В документе говорится, что в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины попали российские деятели культуры:
- Владимир Машков — русский актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник";
- Наталья Антонова — российская актриса театра и кино:
- Виталий Гогунский — российский актер кино, известный по роли Кузи в сериале "Универ";
- Сергей Векслер — заслуженный артист Российской Федерации, театральный режиссер, преподаватель;
- Антон Батырев — российский актер театра, кино и дубляжа
- Алена Яковлева — народная артистка театра и кино.
На сегодняшний день Минкульт уже внес в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности 228 человек.
Им запрещено гастролировать по Украине, а также фильмы и сериалы с их участием снимают с проката.
Напомним, ранее мы писали, что российская певица украинского происхождения Таисия Повалий призналась, когда именно получила гражданство РФ. А также россияне поставили ультиматум Валерию Меладзе.
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