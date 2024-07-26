Актеры Владимир Машков, Виталий Гогунский, Сергей Векслер — внесены в "черный список" Минкульта

Российский актер Виталий Гогунский. Фото: росСМИ

Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В него добавили шесть актеров, которые являются сторонниками кровавого режима Кремля.

Об этом говорится в приказе ведомства.

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В документе говорится, что в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины попали российские деятели культуры:

Владимир Машков — русский актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник";

Наталья Антонова — российская актриса театра и кино:

Виталий Гогунский — российский актер кино, известный по роли Кузи в сериале "Универ";

Сергей Векслер — заслуженный артист Российской Федерации, театральный режиссер, преподаватель;

Антон Батырев — российский актер театра, кино и дубляжа

Алена Яковлева — народная артистка театра и кино.

Российский актер Владимир Машков. Фото: росСМИ

Российский актер Сергей Векслер. Фото: росСМИ

На сегодняшний день Минкульт уже внес в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности 228 человек.

Им запрещено гастролировать по Украине, а также фильмы и сериалы с их участием снимают с проката.

Напомним, ранее мы писали, что российская певица украинского происхождения Таисия Повалий призналась, когда именно получила гражданство РФ. А также россияне поставили ультиматум Валерию Меладзе.