Тіматі відкриє ресторани на окупованих територіях України — деталі

Російський репер Тіматі. Фото: РосЗМІ

Мережа ресторанів російського репера та путініста Тіматі Black Star Burger будуватиме нові точки на окупованих українських територіях Херсонській області та Маріуполі. Відкриття заплановано на першу половину 2025 року.

Про це пишуть росЗМІ.

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У повідомленні йдеться про те, що в компанії Black Star Burger мають намір розвивати торгівлю в аеропортах, вокзалах, підземних переходах і парках. У їх планах — відкриття ресторанів мережі у Туркменістані та на окупованих українських територіях — Херсонській області та Маріуполі. Розпочати відкриття точок вони планують вже у наступному році.

Російський репер Тіматі. Фото: РосЗМІ

Тіматі — прихильник політики кривавого диктатора. У 2015 році він випустив пісню "Мій найкращий друг — Президент Путін", а у 2018 році увійшов до списку його довірених осіб на виборах. Дружба з Кремлем приносить реперу чималий прибуток, а тому він підтримав повномасштабне вторгнення РФ. 19 жовтня 2022 року його було внесено до бази Миротворець як особу, "яка публічно закликає до агресивної війни, виправдовує і визнає законною збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію території України".

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