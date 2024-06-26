В сети появились отрывки скандальной книги о любовницах Бекхэма

Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

В сети появились отрывки из книги Тома Бауэра "Дом Бекхэмов", в которых он рассказал подробности об изменах экс-футболиста своей супруге. В книге Дэвид и Виктория изображены как "пара, связанная амбициями, которая не раз была на грани развода".

Об этом пишет PageSix.

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В книге пишут о его романе с личной помощницей Ребеккой Лус, которая рассказала, что у них были отношения еще в 2004 году. Она также призналась, что он изменял и ей: однажды она застала его в постели с испанской моделью Эстер Каньядас.

Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

"Я посмотрела на него с большой обидой. Я думала, что я одна такая", — говорила Ребекка.

Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

Том Бауэр в своей книге также упоминает других любовниц. Так, модель Селин Лори рассказала, что переспала с Дэвидом в Дании в 2002 году. С футболистом она познакомилась в баре. По утверждению Селин, футболист после игры часто знакомился с девушками и проводил с ними время.

В книге также сообщается, что многие женщины отмечали неприятное отношение Бекхэма к ним.

"Он всегда выглядел так, будто оценивает каждую женщину. Некоторые девушки жаждали его внимания, но другие позже заявляли, что его поведение было "страшным" , — пишет Бауэр.

Как утверждает Бауэр, на самом деле Дэвид и Виктория Бекхэм сохранили семью только ради "бренда Бекхэма", потому что вместе они стоят больше, чем отдельно. Теплоты в их браке, как считает автор, нет — это скорее "деловые отношения". По словам писателя, Викторию очень расстраивало поведение супруга, которое мешало ее попыткам создать портрет счастливой семьи.

Обладательница салона красоты Даниэль Хит утверждала, что встречалась с футболистом в мадридском доме Бекхэмов. Сам он эту связь отрицал. В 2017 году на музыкальном фестивале в Гластонбери Бекхэма поразила модель и диджей — леди Мэри Чартерис, с которой он проводил время в закрытом клубе.

Еще одна любовница, австралийская модель Сара Марбек, рассказала о переписке с Дэвидом. Спортсмен писал ей, что хотел бы "увидеть ее обнаженной в кровати" и фантазировал об общем душе: "Представляю тебя в душе и хочу намыливать тебя все ниже и ниже". Бекхэм также рассказывал ей, что хочет "снять" ее как героиню Джулии Робертс в фильме "Красавица". Марбек также раскрыла, что он придумал для них кодовые имена: Питер Пэн и Динь-Динь. Виктория была Венди.

В книге Бауэр также пишет о том, что Дэвид и Виктория не смогли найти общий язык с герцогами Сассекскими, потому что Меган Маркл пыталась поставить себя выше Виктории.

"В мире знаменитостей рейтинг Меган зависел от богатства и славы. Меган обманывала себя тем, что ее статус в королевской семье ставит ее выше Виктории в социальной иерархии", — утверждает Бауэр.

Меган Маркл "была раздражена", когда поняла, что Бекхэмы имели гораздо больше богатства, чем она сама: "обладали пятью домами, имели постоянный доступ к частным самолетам, вечеринкам на яхтах и ​​гораздо больше денег". Ситуация окончательно стала напряженной, когда издание The Sun опубликовало статью о том, что Виктория якобы дала Меган совет по макияжу. После этого принц Гарри позвонил по телефону Дэвиду и обвинил в утечке информации в прессу. Виктория же отртцала, что рассказывала об этом.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. У пары четверо детей — трое сыновей и дочь. За 25 лет брака Дэвид подарил Виктории 15 обручальных колец в честь их любви.

Напомним, Виктория Бекхэм нежно поздравила супруга с днем ​​рождения. А раньше Виктория Бекхэм поразила фотосессией для стильного глянца.