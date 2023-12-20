Мисс "Франция-2024" Эв Жиль. Фото: instagram.com/evegillesoff

Модель Ев Жиль. Фото: instagram.com/evegillesoff/

Победительница конкурса "Мисс Франция" заявила, что она "не просто прическа" после того, как ее раскритиковали из-за ее коротких волос. Победа 20-летней Ев Жиль была омрачена реакцией в сети, где обвинили судей в том, что они избрали "андронную" Мисс Франция 2024 года, поскольку все предыдущие победительницы имели более "традиционные" длинные волосы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ев Жиль прокомментировала волну негатива в свою сторону. Комментарии в Интернете в основном сосредоточены на ее прическе в стиле пикси и фигуре.

"Я человек, критика неизбежно влияет и вредит мне. Мое тело такое, какое оно есть. Нравится мне это или нет, но я такая. Если людям это не нравится, я им не нравлюсь, и все. Вы не можете угодить всем, и это нормально. Вы должны принять себя и игнорировать всю критику, даже если это тяжело", — сказала модель.

Ранее Жиль заявила, что зрители конкурса привыкли "видеть красивых мисс с длинными волосами, но она выбрала андрогенный образ с короткими волосами".

В своем недавнем интервью она также сказала, что надеется, что придет время, когда ее стрижка не будет в центре внимания.

Но студентка-математик также сказала, что "важно" показать, что у многих француженок такие короткие стрижки, как у нее, и что они должны быть "представлены" на таких конкурсах, как "Мисс Франция".

"Никто не должен диктовать, кем ты должен быть", — сказала она после своей победы, добавив, что "каждая женщина разная, мы все уникальны".

Во время радиоинтервью French Fun Radio 20-летняя Эв сказала, что, хотя она была готова к неприятным комментариям, она просто "человек", и, естественно, они влияют на нее.

"Теперь, когда я имею корону на голове, уже слишком поздно. Независимо от того, критикуют меня люди или нет, но уже поздно — я здесь", — добавила она.

Жиль является первой победительницей за 103-летнюю историю конкурса, не имеющая длинных волос.

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