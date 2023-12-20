Мисс "Франция-2024" Эв Жиль. Фото: instagram.com/evegillesoff

"Мисс Франция" ответила на хейт относительно ее скандальной прически
Победительница конкурса "Мисс Франция" заявила, что она "не просто прическа" после того, как ее раскритиковали из-за ее коротких волос. Победа 20-летней Ев Жиль была омрачена реакцией в сети, где обвинили судей в том, что они избрали "андронную" Мисс Франция 2024 года, поскольку все предыдущие победительницы имели более "традиционные" длинные волосы.
Об этом пишет Daily Mail.
Победительница "Мисс Франция" дала отпор критикам
Ев Жиль прокомментировала волну негатива в свою сторону. Комментарии в Интернете в основном сосредоточены на ее прическе в стиле пикси и фигуре.
"Я человек, критика неизбежно влияет и вредит мне. Мое тело такое, какое оно есть. Нравится мне это или нет, но я такая. Если людям это не нравится, я им не нравлюсь, и все. Вы не можете угодить всем, и это нормально. Вы должны принять себя и игнорировать всю критику, даже если это тяжело", — сказала модель.
Ранее Жиль заявила, что зрители конкурса привыкли "видеть красивых мисс с длинными волосами, но она выбрала андрогенный образ с короткими волосами".
В своем недавнем интервью она также сказала, что надеется, что придет время, когда ее стрижка не будет в центре внимания.
Но студентка-математик также сказала, что "важно" показать, что у многих француженок такие короткие стрижки, как у нее, и что они должны быть "представлены" на таких конкурсах, как "Мисс Франция".
"Никто не должен диктовать, кем ты должен быть", — сказала она после своей победы, добавив, что "каждая женщина разная, мы все уникальны".
Во время радиоинтервью French Fun Radio 20-летняя Эв сказала, что, хотя она была готова к неприятным комментариям, она просто "человек", и, естественно, они влияют на нее.
"Теперь, когда я имею корону на голове, уже слишком поздно. Независимо от того, критикуют меня люди или нет, но уже поздно — я здесь", — добавила она.
Жиль является первой победительницей за 103-летнюю историю конкурса, не имеющая длинных волос.
Напомним, принц Гарри выиграл суд против известного таблоида.
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