Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Мисс Украина Вселенная 2023" произвела фурор в эффектном платье на Miss Eco International 2024 arrow

"Мисс Украина Вселенная 2023" произвела фурор в эффектном платье на Miss Eco International 2024

28 апреля 2024 12:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ангелина Усанова покорила сердца жюри на конкурсе красоты.
"Мисс Украина Вселенная 2023" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова представила Украину на конкурсе красоты "Miss Eco International 2024" в Египте. Символический и яркий наряд модели поразил членов жюри.

Соответствующие фотографии украинка опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Ангелина Усанова представила Украину на популярном конкурсе красоты

Роскошное платье украинки получило название "Лесные пожары". Наряд был изготовлен из переработанных бутылок и пластика, и раскрывает одну из глобальных проблем.

Корсет платья украшен красными и черными пластиковыми бутылками и частицами обычных строительных труб. Каждая деталь отдельно обработана огнем, чтобы придать форму и вид пламени. Юбку платья создали из штор.

Головной убор так же был создан из переработанного пластика и напоминает разгорающееся пламя.

Образ Ангелины Усановой привлекает внимание к проблеме лесных пожаров по всему миру.

"В 2023 году горели леса в США, Греции и Канаде, количество пострадавших от лесных пожаров земель достигло наивысшего уровня в истории страны. Увеличение количества лесных пожаров является следствием изменения климата", — говорится в сообщении.

Наряд модели также символизируют уничтоженные оккупантами украинские территории. Из-за русских преступлений значительная часть уникальной экосистемы уничтожена и некоторые редкие популяции растений и животных больше никогда не возродятся.

Шедевр украинских дизайнеров покорил сердца членов жюри и зрителей конкурса.

"Восток Украины постоянно переживает пожары в результате ракетных и артиллерийских обстрелов, атак беспилотников со стороны страны-агрессора. Печальная статистика утверждает, что 2,4 миллиона гектаров повреждены огнем, уничтожающим леса, почвы и национальные парки. Это примерно 75% площади Бельгии", — сообщила модель.

Конкурс красоты "Miss Eco International 2024" был создан ради того, чтобы привлечь внимание общества к острым экологическим проблемам и призывать людей бережнее относиться к природе.

Победительница конкурса станет новым послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде и получит возможность участвовать в проектах, направленных на сохранение нашей планеты.

Напомним, ранее мы рассказывали, что организаторы "Мисс Вселенная Украина" назвали главные ошибки при заполнении анкеты на кастинг. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты.

пожар
конкурс красоты
Египет
Украина
лес
модель
украинские звезды
экология
конкурс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри