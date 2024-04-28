Ангелина Усанова покорила сердца жюри на конкурсе красоты.

"Мисс Украина Вселенная 2023" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова представила Украину на конкурсе красоты "Miss Eco International 2024" в Египте. Символический и яркий наряд модели поразил членов жюри.

Соответствующие фотографии украинка опубликовала на своей странице Instagram.

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Роскошное платье украинки получило название "Лесные пожары". Наряд был изготовлен из переработанных бутылок и пластика, и раскрывает одну из глобальных проблем.

Корсет платья украшен красными и черными пластиковыми бутылками и частицами обычных строительных труб. Каждая деталь отдельно обработана огнем, чтобы придать форму и вид пламени. Юбку платья создали из штор.

Головной убор так же был создан из переработанного пластика и напоминает разгорающееся пламя.

Образ Ангелины Усановой привлекает внимание к проблеме лесных пожаров по всему миру.

"В 2023 году горели леса в США, Греции и Канаде, количество пострадавших от лесных пожаров земель достигло наивысшего уровня в истории страны. Увеличение количества лесных пожаров является следствием изменения климата", — говорится в сообщении.

Наряд модели также символизируют уничтоженные оккупантами украинские территории. Из-за русских преступлений значительная часть уникальной экосистемы уничтожена и некоторые редкие популяции растений и животных больше никогда не возродятся.

Шедевр украинских дизайнеров покорил сердца членов жюри и зрителей конкурса.

"Восток Украины постоянно переживает пожары в результате ракетных и артиллерийских обстрелов, атак беспилотников со стороны страны-агрессора. Печальная статистика утверждает, что 2,4 миллиона гектаров повреждены огнем, уничтожающим леса, почвы и национальные парки. Это примерно 75% площади Бельгии", — сообщила модель.

Конкурс красоты "Miss Eco International 2024" был создан ради того, чтобы привлечь внимание общества к острым экологическим проблемам и призывать людей бережнее относиться к природе.

Победительница конкурса станет новым послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде и получит возможность участвовать в проектах, направленных на сохранение нашей планеты.

Напомним, ранее мы рассказывали, что организаторы "Мисс Вселенная Украина" назвали главные ошибки при заполнении анкеты на кастинг. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты.