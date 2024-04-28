Ангелина Усанова покорила сердца жюри на конкурсе красоты.

"Мисс Украина Вселенная 2023" произвела фурор в эффектном платье на Miss Eco International 2024
"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова представила Украину на конкурсе красоты "Miss Eco International 2024" в Египте. Символический и яркий наряд модели поразил членов жюри.
Соответствующие фотографии украинка опубликовала на своей странице Instagram.
Ангелина Усанова представила Украину на популярном конкурсе красоты
Роскошное платье украинки получило название "Лесные пожары". Наряд был изготовлен из переработанных бутылок и пластика, и раскрывает одну из глобальных проблем.
Корсет платья украшен красными и черными пластиковыми бутылками и частицами обычных строительных труб. Каждая деталь отдельно обработана огнем, чтобы придать форму и вид пламени. Юбку платья создали из штор.
Головной убор так же был создан из переработанного пластика и напоминает разгорающееся пламя.
Образ Ангелины Усановой привлекает внимание к проблеме лесных пожаров по всему миру.
"В 2023 году горели леса в США, Греции и Канаде, количество пострадавших от лесных пожаров земель достигло наивысшего уровня в истории страны. Увеличение количества лесных пожаров является следствием изменения климата", — говорится в сообщении.
Наряд модели также символизируют уничтоженные оккупантами украинские территории. Из-за русских преступлений значительная часть уникальной экосистемы уничтожена и некоторые редкие популяции растений и животных больше никогда не возродятся.
Шедевр украинских дизайнеров покорил сердца членов жюри и зрителей конкурса.
"Восток Украины постоянно переживает пожары в результате ракетных и артиллерийских обстрелов, атак беспилотников со стороны страны-агрессора. Печальная статистика утверждает, что 2,4 миллиона гектаров повреждены огнем, уничтожающим леса, почвы и национальные парки. Это примерно 75% площади Бельгии", — сообщила модель.
Конкурс красоты "Miss Eco International 2024" был создан ради того, чтобы привлечь внимание общества к острым экологическим проблемам и призывать людей бережнее относиться к природе.
Победительница конкурса станет новым послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде и получит возможность участвовать в проектах, направленных на сохранение нашей планеты.
Напомним, ранее мы рассказывали, что организаторы "Мисс Вселенная Украина" назвали главные ошибки при заполнении анкеты на кастинг. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты.
Читайте Новини.LIVE!