Национальный костюм "Мисс Вселенная Украина-2023" для конкурса красоты Miss Eco International-2024

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова. Фото: Instagram/usanova.life

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова представляет Украину на проходящем в Египте международном конкурсе красоты Miss Eco International-2024. Она презентовала национальный костюм, с которыми поборется за победу.

Об этом Новини.LIVE сообщили в "Мисс Вселенная Украина".

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Национальный костюм на Miss Eco International-2024

Он получил название "Феникс" и создан из изделий из переработанных материалов. Так, в частности, на костюм ушло более 1500 пластиковых ложек и полтысячи пластиковых ножей.

"Феникс — мифическое создание, которое символизирует Украину и украинцев — страну, которая ежедневно под обстрелами. Но продолжает жить, восстанавливать разрушенные города, любить, творить, рожать детей. Феникс — символ бессмертия", — подчеркнули в "Мисс Вселенная Украина".

Национальный костюм Ангелины Усановой. Фото: "Мисс Вселенная Украина"

Камни и стразы на платье — не драгоценные кристаллы от Swarovski, утверждают в "Мисс Вселенная Украина", а фрагменты, собранные из платьев, топов и маек, найденных на секонд-хенде.

"Я очень хотела создать платье, которое было бы кутюрным и чтобы с первого взгляда было невозможно понять, из чего оно создано. Чтобы только прочитав описание костюма, было понятно, что оно создано в буквальном смысле из мусора, при этом выглядя на миллион", — рассказала автор идеи, дизайнер Леся Патока.

Национальный костюм Ангелины Усановой. Фото: "Мисс Вселенная Украина"

О конкурсе Miss Eco International-2024

Главной целью конкурса является популяризация важности бережного отношения к планете и экологии. Победительница конкурса станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.

Сложным маршрутом с несколькими пересадками "Мисс Вселенная Украина-2023" привезла в Египет 11 чемоданов общим весом более 230 кг. В них — одежда, украшения, национальный и эко-костюмы от украинских дизайнеров, а также одежда от европейских брендов.

Согласно опросу поклонников конкурса, Ангелина Усанова входит в пятерку претенденток на победу. Кроме украинки, в нее также вошли представительницы США, Индонезии, Таиланда и Филиппин. Финал конкурса пройдет в Каире, в воскресенье, 28 апреля.

"Для меня, как для украинки, участие в конкурсе Miss Eco International является важным инструментом в привлечении еще большего внимания в помощи украинской земле. Моя главная мечта и миссия — мир, защита планеты и экологии. Это очень волнующее и ответственное мгновение", — отметила. Ангелина Усанова, которая родом из Киева.

Претендентки на победу в конкурсе. Фото: "Мисс Вселенная Украина"

Напомним, ранее мы рассказывали, что организаторы "Мисс Вселенная Украина" назвали главные ошибки при заполнении анкеты на кастинг. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты.