Национальный костюм "Мисс Вселенная Украина-2023" для конкурса красоты Miss Eco International-2024

"Мисс Вселенная Украина-2023" показала национальный костюм для известного конкурса красоты
Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова представляет Украину на проходящем в Египте международном конкурсе красоты Miss Eco International-2024. Она презентовала национальный костюм, с которыми поборется за победу.
Об этом Новини.LIVE сообщили в "Мисс Вселенная Украина".
Национальный костюм на Miss Eco International-2024
Он получил название "Феникс" и создан из изделий из переработанных материалов. Так, в частности, на костюм ушло более 1500 пластиковых ложек и полтысячи пластиковых ножей.
"Феникс — мифическое создание, которое символизирует Украину и украинцев — страну, которая ежедневно под обстрелами. Но продолжает жить, восстанавливать разрушенные города, любить, творить, рожать детей. Феникс — символ бессмертия", — подчеркнули в "Мисс Вселенная Украина".
Камни и стразы на платье — не драгоценные кристаллы от Swarovski, утверждают в "Мисс Вселенная Украина", а фрагменты, собранные из платьев, топов и маек, найденных на секонд-хенде.
"Я очень хотела создать платье, которое было бы кутюрным и чтобы с первого взгляда было невозможно понять, из чего оно создано. Чтобы только прочитав описание костюма, было понятно, что оно создано в буквальном смысле из мусора, при этом выглядя на миллион", — рассказала автор идеи, дизайнер Леся Патока.
О конкурсе Miss Eco International-2024
Главной целью конкурса является популяризация важности бережного отношения к планете и экологии. Победительница конкурса станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.
Сложным маршрутом с несколькими пересадками "Мисс Вселенная Украина-2023" привезла в Египет 11 чемоданов общим весом более 230 кг. В них — одежда, украшения, национальный и эко-костюмы от украинских дизайнеров, а также одежда от европейских брендов.
Согласно опросу поклонников конкурса, Ангелина Усанова входит в пятерку претенденток на победу. Кроме украинки, в нее также вошли представительницы США, Индонезии, Таиланда и Филиппин. Финал конкурса пройдет в Каире, в воскресенье, 28 апреля.
"Для меня, как для украинки, участие в конкурсе Miss Eco International является важным инструментом в привлечении еще большего внимания в помощи украинской земле. Моя главная мечта и миссия — мир, защита планеты и экологии. Это очень волнующее и ответственное мгновение", — отметила. Ангелина Усанова, которая родом из Киева.
Напомним, ранее мы рассказывали, что организаторы "Мисс Вселенная Украина" назвали главные ошибки при заполнении анкеты на кастинг. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты.
Читайте Новини.LIVE!