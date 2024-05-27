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Міс Всесвіт Україна продемонструвала звабливі вигини у леопардовій сукні

27 травня 2024 15:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Модель Анна Неплях приміряла леопардову сукню — фото
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська модель та Міс Україна Всесвіт-21 Анна Неплях похизувалася стрункою фігурою у спокусливому вбранні. Зірка приміряла обтислу леопардову сукню.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Модель Анна Неплях у леопарді

Дівчина порадувала своїх шанувальників новими спокусливими кадрами, зробленими на яхті. Модель приміряла образ "хижачки" та вдягла леопардову сукню на тонких бретельках з відкритим декольте. Своє вбрання зірка доповнила хусткою в тон та яскравим макіяжем.

"Ця фото схожі на пісню "Ти — жінка, я — чоловік"", — підписала фото Неплях.

Анна Неплях підкреслила талію леопардовою сукнею
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях здивувала шанувальників новим образом
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
Міс Всесвіт Україна продемонструвала звабливі вигини у леопардовій сукні - фото 3
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях приміряла спокусливу сукню
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях приміряла леопард
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях на яхті
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Нагадаємо, раніше ми писали, що модель підкорила червону доріжку Канн. А також учасниця "Холостяка" показала себе у максимальній вазі.

мода
Анна Неплях
українські зірки
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