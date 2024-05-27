Модель Анна Неплях приміряла леопардову сукню — фото

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Відома українська модель та Міс Україна Всесвіт-21 Анна Неплях похизувалася стрункою фігурою у спокусливому вбранні. Зірка приміряла обтислу леопардову сукню.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Модель Анна Неплях у леопарді

Дівчина порадувала своїх шанувальників новими спокусливими кадрами, зробленими на яхті. Модель приміряла образ "хижачки" та вдягла леопардову сукню на тонких бретельках з відкритим декольте. Своє вбрання зірка доповнила хусткою в тон та яскравим макіяжем.

"Ця фото схожі на пісню "Ти — жінка, я — чоловік"", — підписала фото Неплях.

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Нагадаємо, раніше ми писали, що модель підкорила червону доріжку Канн. А також учасниця "Холостяка" показала себе у максимальній вазі.