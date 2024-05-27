Модель Анна Неплях приміряла леопардову сукню — фото

Міс Всесвіт Україна продемонструвала звабливі вигини у леопардовій сукні
Відома українська модель та Міс Україна Всесвіт-21 Анна Неплях похизувалася стрункою фігурою у спокусливому вбранні. Зірка приміряла обтислу леопардову сукню.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Модель Анна Неплях у леопарді
Дівчина порадувала своїх шанувальників новими спокусливими кадрами, зробленими на яхті. Модель приміряла образ "хижачки" та вдягла леопардову сукню на тонких бретельках з відкритим декольте. Своє вбрання зірка доповнила хусткою в тон та яскравим макіяжем.
"Ця фото схожі на пісню "Ти — жінка, я — чоловік"", — підписала фото Неплях.
Нагадаємо, раніше ми писали, що модель підкорила червону доріжку Канн. А також учасниця "Холостяка" показала себе у максимальній вазі.
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