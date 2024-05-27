Модель Анна Неплях примерила леопардовое платье.

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Известная украинская модель и Мисс Украина Вселенная-21 Анна Неплях похвасталась стройной фигурой в соблазнительном наряде. Звезда примеряла облегающее леопардовое платье.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Модель Анна Неплях в леопарде

Девушка порадовала своих поклонников новыми соблазнительными кадрами, сделанными на яхте. Модель примерила образ "хищницы" и надела леопардовое платье на тонких бретельках с открытым декольте. Свое платье звезда дополнила платком в тон и ярким макияжем.

"Эта фото похожи на песню "Ты - женщина, я - мужчина"", — подписала фото Неплях.

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Напомним, ранее мы писали, что модель покорила красную дорожку Канн. А также участница "Холостяка" показала себя в максимальном весе.