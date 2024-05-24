Модель Анна Неплях похизувалася фігурою на Каннському кінофестивалі — фото

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Відома українська модель, Міс Україна Всесвіт-21 та учасниця десятого сезону "Холостяка" Анна Неплях підкорила червону доріжку Канн своїм сміливим вбранням. Дівчина пишається можливістю побувати на видатній кіноподії.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Модель Анна Неплях продемонструвала струнку талію на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у довгій відвертій сукні. Дівчина приміряла атласну сукню шоколадного кольору з глибокими розрізами.

Учасниця "Холостяка" зізналася, що на Каннський кінофестиваль її запрошували ще два роки тому, коли вона евакуювалася через війну до Франції. Тоді модель не могла собі дозволити насолоджуватися життям, поки її країну нищила Росія. В цьому році Неплях повторно запросили на кіноподію і вона вже не змогла відмовитися. Дівчина завітала на перегляд стрічки "Motel Destino" в сукні від бренду EGO SUM.

"Знаєте, є люди, які платять, щоб потрапити сюди скажені гроші, від €2000 до €10 тис, просто щоб доторкнутися до цього зіркового життя та оточення, але я пишаюся тим, що не заплатила жодної копійки, аби виходити на червону доріжку", — написала Неплях.

Міс Україна Всесвіт-21 зізналася шанувальникам про те, що дуже давно мріяла побували на одній з головних кіноподій року. Вона пишається такою можливістю і впевнена, що все можна отримати, якщо цього дуже сильно хочеш.

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

"Ось ще один яскравий приклад того, що якщо ти чогось дуже сильно хочеш, якщо ти дуже сильно у щось віриш, якщо ти дійсно цього бажаєш — це все обовʼязково здійсниться, якщо докласти до цього зусиль, не сидіти і не думати, що все зʼявиться нізвідки", — додала модель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil познайомилась в Каннах з режисером оскароносного "20 днів в Маріуполі". А також зірка Сільва Даян обрала сукню від Андре Тана для появи на Каннському кінофестивалі.