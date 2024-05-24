Модель Анна Неплях похвасталась фигурой на Каннском кинофестивале.

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Известная украинская модель, Мисс Украина Вселенная-21 и участница десятого сезона "Холостяка" Анна Неплях покорила красную дорожку Канн своим смелым нарядом. Девушка гордится возможностью побывать на выдающемся кино событии.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Модель Анна Неплях продемонстрировала стройную талию на красной дорожке Каннского кинофестиваля в длинном откровенном платье. Девушка примеряла атласное платье шоколадного цвета с глубокими разрезами.

Участница "Холостяка" призналась, что на Каннский кинофестиваль ее приглашали еще два года назад, когда она эвакуировалась из-за войны во Францию. Тогда модель не могла себе позволить наслаждаться жизнью, пока ее страну уничтожала Россия. В этом году Неплях повторно пригласили на кинособытие и она уже не смогла отказаться. Девушка посетила просмотр ленты "Motel Destino" в платье от бренда EGO SUM.

"Знаете, есть люди, которые платят, чтобы попасть сюда бешеные деньги, от €2000 до €10 тыс, просто чтобы прикоснуться к этой звездной жизни и окружению, но я горжусь тем, что не заплатила ни копейки, чтобы выходить на красную дорожку", — написала Неплях.

Мисс Украина Вселенная-21 призналась поклонникам о том, что очень давно мечтала побывавших на одном из главных кинособытий года. Она гордится такой возможностью и уверена, что все можно получить, если это очень сильно хочешь.

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

"Вот еще один яркий пример того, что если ты чего-то очень сильно хочешь, если ты очень сильно во что-то веришь, если ты действительно этого желаешь — это все обязательно сбудется, если приложить к этому усилия, не сидеть и не думать, что все появится ниоткуда", — добавила модель.

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil познакомилась в Каннах с режиссером оскароносного "20 дней в Мариуполе". А также звезда Сильва Даян выбрала платье от Андре Тана для появления на Каннском кинофестивале.