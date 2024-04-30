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Миша Крупин и Сергей Притула выпустили общую песню о дронах

30 апреля 2024 11:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Притула и Крупин записали трек "Е*ать русню" - видео
Волонтер Сергей Притула и певец Миша Крупин. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула и лидер группы "Корупція" Миша Крупин объединились ради совместного благотворительного проекта. Они выпустили общий трек в рамках сбора Рій помсти 24/7.

Видео было опубликовано в YouTube.

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Притула и Крупин записали общий трек под названием "бати * усню 24/7" ради того, чтобы быстрее накопить средства в рамках сбора "Рой мести 24/7".

Благодаря ему исполнитель и волонтер хотят собрать 130 млн гривен на 5000 FPV-дронов - 2500 дневных и 2500 ночных.

"Трек "бати *усню 24/7", о том, что врага нужно уничтожать круглосуточно. А для этого нужно больше дронов: дневных, дронов с камерой ночного видения для работы в сумерках и тепловизионных, которыми опытные экипажи будут работать в глубокую ночь", —  говорится в описании видео.

Притула и Крупин записали новую песню о мертвых окупантов
Певец Миша Крупин. Фото: скриншот YouTube

Авторами песни стали Сергей Притула и дизайнер его благотворительного фонда Александра Вазианова. Музыку к ней написал Миша Крупин.

Реквизиты для донатов в гривне и иностранной валюте можно найти в описании к видео.

Напомним, мы ранее писали, что певец Дантес и Джозефина Джексон озвучили кино для взрослых ради благородных целей. А Притула признался, как он действительно планировал уйти с телевидения.

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Миша Крупин

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