Притула и Крупин записали трек "Е*ать русню" - видео

Миша Крупин и Сергей Притула выпустили общую песню о дронах
Волонтер и общественный деятель Сергей Притула и лидер группы "Корупція" Миша Крупин объединились ради совместного благотворительного проекта. Они выпустили общий трек в рамках сбора Рій помсти 24/7.
Видео было опубликовано в YouTube.
Притула и Крупин собирают средства на дроны для ВСУ
Притула и Крупин записали общий трек под названием "бати * усню 24/7" ради того, чтобы быстрее накопить средства в рамках сбора "Рой мести 24/7".
Благодаря ему исполнитель и волонтер хотят собрать 130 млн гривен на 5000 FPV-дронов - 2500 дневных и 2500 ночных.
"Трек "бати *усню 24/7", о том, что врага нужно уничтожать круглосуточно. А для этого нужно больше дронов: дневных, дронов с камерой ночного видения для работы в сумерках и тепловизионных, которыми опытные экипажи будут работать в глубокую ночь", — говорится в описании видео.
Авторами песни стали Сергей Притула и дизайнер его благотворительного фонда Александра Вазианова. Музыку к ней написал Миша Крупин.
Реквизиты для донатов в гривне и иностранной валюте можно найти в описании к видео.
Напомним, мы ранее писали, что певец Дантес и Джозефина Джексон озвучили кино для взрослых ради благородных целей. А Притула признался, как он действительно планировал уйти с телевидения.
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