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Місце на кладовищі біля Мерилін Монро продають за шалені гроші

29 березня 2024 23:00
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Анна Сірик
редактор
Скільки коштує місце на кладовищі біля Мерилін Монро — ціна
Американська кіноакторка Мерилін Монро. Фото: Philippe Halsman / Magnum
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

На аукціон виставили місце на кладовище біля акторки Мерилін Монро та засновника журналу Playboy Г'ю Гефнера. Люксова покупка обійдеться у суму від 200 до 400 тисяч доларів.

Про це пише CNN.

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Скільки коштує місце біля ікони гламуру та краси Мерилін Монро

На знаменитому кладовищі Вествуд у Лос-Анджелесі продають місце в колумбарії поруч із Мерилін Монро та Г'ю Гефнером. 

Склеп, або ніша (стіна B, місце C-3), розташований на один ряд вище і на чотири місця лівіше від місця останнього спочинку акторки.

Кладовище Вествуд
Кладовище Вествуд. Фото: Julien's Auctions

Стартова ціна за нішу становить 50 000 доларів. Втім, організатори сподіваються отримати щонайменше в чотира рази більше.

Кладовище Вествуд
Кладовище Вествуд. Фото: Julien's Auctions

Продаж організував Julien's Auctions. Вони виставили не тільки місце поховання, а ще й інші речі знаменитостей. Серед них — перша обкладинка журналу Playboy з останньою зіркою 1953 року, бордовий смокінг і шовкова піжама Гефнера, костюми "зайчиків", а також помада Елізабет Арден помаранчевого кольору, що належала Монро.

Загалом на аукціоні, який триватиме до 30 березня, буде продано понад 600 історичних артефактів.

Чому Гефнер спочиває поруч з Монро?

Мерилін Монро померла у 1962 році і тоді її колишній чоловік Джо ДіМаджіо поховав її у Вествуд-Віллідж.

За понад 20 років до смерті засновник Playboy Гефнер вирішив спочивати біля ікони краси, тому придбав нішу за 75 тисяч доларів.

"Провести вічність поруч із Мерилін занадто приємно, щоб відмовитися від цього", — сказав він газеті Los Angeles Times 2009 року. 

На цьому кладовищі також спочивають — письменник Трумен Капоте, актор Кірк Дуглас і зірка "Ангелів Чарлі" Фарра Фосетт. Також тут придбали собі місця письменник Рей Бредбері та актор Луї Журдан.

Нагадаємо, популярна голлівудська акторка вперше зайнялась коханням лише у 35 років. Також співачка Даша Астаф'єва прокоментувала чутки про своє весілля.

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Лос-Анджелес Лейкерс

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