Сколько стоит место на кладбище возле Мэрилин Монро.

Место на кладбище возле Мэрилин Монро продают за сумасшедшие деньги
На аукцион выставили место на кладбище возле актрисы Мэрилин Монро и основателя журнала Playboy Хью Гефнера. Люксовая покупка обойдется в сумму от 200 до 400 тысяч долларов.
Об этом пишет CNN.
Сколько стоит место возле иконы гламура и красоты Мэрилин Монро
На знаменитом кладбище Вествуд в Лос-Анджелесе продают место в колумбарии рядом с Мэрилин Монро и Хью Гефнером.
Склеп, или ниша (стена B, место C-3), расположен на один ряд выше и на четыре места левее места последнего упокоения актрисы.
Стартовая цена за нишу составляет 50 000 долларов. Впрочем, организаторы надеются получить по меньшей мере в четыре раза больше.
Продажа организована Julien's Auctions. Они выставили не только место захоронения, но и другие вещи знаменитостей. Среди них первая обложка журнала Playboy с последней звездой 1953 года, бордовый смокинг и шелковая пижама Гефнера, костюмы "зайчиков", а также помада Элизабет Арден оранжевого цвета, принадлежавшая Монро.
В общей сложности на аукционе, который продлится до 30 марта, будет продано более 600 исторических артефактов.
Почему Гефнер покоится рядом с Монро?
Мэрилин Монро умерла в 1962 году, и тогда ее бывший муж Джо ДиМаджио похоронил ее в Вествуд-Виллидж.
За более чем 20 лет до смерти основатель Playboy Гефнер решил почивать возле иконы красоты, поэтому приобрел нишу за 75 тысяч долларов.
"Провести вечность рядом с Мэрилин слишком приятно, чтобы отказаться от этого", — сказал он газете Los Angeles Times в 2009 году.
На этом кладбище также покоятся писатель Трумэн Капоте, актер Кирк Дуглас и звезда "Ангелов Чарли" Фарра Фосетт. Также здесь приобрели места писатель Рэй Брэдбери и актер Луи Журдан.
Напомним, популярная голливудская актриса впервые занялась любовью только в 35 лет. Также певица Даша Астафьева прокомментировала слухи о своей свадьбе.
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