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Між Jerry Heil і Володимиром Дантесом помітили справжню хімію

6 серпня 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Jerry Heil показала справжню хімію між нею і Володимиром Дантесом — фото
Jerry Heil з Володимиром Дантесом на зйомках кліпу на першу спільну пісню "Губи у губах". Фото: Instagram Jerry Heil
Галина Войтенко - Редактор

Українська співачка, авторка пісень і учасниця "Євробачення" Jerry Heil нещодавно презентувала першу спільну пісню з Володимиром Дантесом. Цього разу популярна артистка поділилася світлинами, де показала себе за лаштунками зйомок кліпу разом з колишнім чоловіком Наді Дорофєєвої.

Відповідні фотографії Jerry Heil оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Залаштунки зйомок кліпу Jerry Heil і Володимира Дантеса

На сторінці молодої української виконавиці з’явилися світлини, на яких можна побачити, як вона знімала кліп на першу спільну пісню з колишнім чоловіком співачки Наді Дорофєєвої Володимиром Дантесом. Під фотографіями Jerry Heil написала, про що саме їхній кліп.

Съемки клипа Jerry Heil и Владимира Дантеса
Зйомки кліпу Jerry Heil і Володимира Дантеса. Фото: Instagram Jerry Heil
Jerry Heil и Владимир Дантес на съемках первого совместного клипа
Jerry Heil і Володимир Дантес на зйомках першого спільного кліпу. Фото: Instagram Jerry Heil

""Губи у губах" про спогади, які викликають приємну усмішку, про збиті коліна, перше кохання, першу викурену сигарету і кашель з нудотою від неї. Про сварки з батьками — осмислену сепарацію. Це трек про те, що всередині кожного з нас. Про те, що ми намагаємось знову відчути. Ми з Яною знаємо, що не повернеш ті часи, але можна робити все, щоб формувати нові приємні спогади", — написав Володимир Дантес на своїй сторінці.

Публікація зі сторінки Jerry Heil
Зйомки кліпу на пісню Jerry Heil і Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників на фото Jerry Heil і Володимира Дантеса

Підписники артистів, які побачили цей допис, почали висловлювати свою думку стосовно треку Jerry Heil і Володимира Дантеса.

  • Милозвучний дует! Не зупиняйтеся! Дуже гармонійно, просто голос в голос, око в око! Дуже гарно, прямо дуже
  • Трек просто неймовірно крутий, слухаю його на повторі
  • Хімія конкретна
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Перша спільна пісня Jerry Heil і Володимира Дантеса

Нещодавно в Jerry Heil і Володимира Дантеса з’явилася перша спільна пісня "Губи у губах". За декілька днів кліп на цю композицію зібрав майже півмільйона переглядів і посів перше місце серед музичних відео на вкладці "В тренді"

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil не проти знову взяти участь у конкурсі "Євробачення". 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Jerry Heil вразила підписників неочікуваним образом. 

Також ми повідомляли про те, що співак Володимир Дантес вперше розповів про проблеми зі здоров’ям.

Володимир Дантес Jerry Heil шоу-бізнес українські зірки

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