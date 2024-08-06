Jerry Heil показала справжню хімію між нею і Володимиром Дантесом — фото

Між Jerry Heil і Володимиром Дантесом помітили справжню хімію
Українська співачка, авторка пісень і учасниця "Євробачення" Jerry Heil нещодавно презентувала першу спільну пісню з Володимиром Дантесом. Цього разу популярна артистка поділилася світлинами, де показала себе за лаштунками зйомок кліпу разом з колишнім чоловіком Наді Дорофєєвої.
Відповідні фотографії Jerry Heil оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Залаштунки зйомок кліпу Jerry Heil і Володимира Дантеса
На сторінці молодої української виконавиці з’явилися світлини, на яких можна побачити, як вона знімала кліп на першу спільну пісню з колишнім чоловіком співачки Наді Дорофєєвої Володимиром Дантесом. Під фотографіями Jerry Heil написала, про що саме їхній кліп.
""Губи у губах" про спогади, які викликають приємну усмішку, про збиті коліна, перше кохання, першу викурену сигарету і кашель з нудотою від неї. Про сварки з батьками — осмислену сепарацію. Це трек про те, що всередині кожного з нас. Про те, що ми намагаємось знову відчути. Ми з Яною знаємо, що не повернеш ті часи, але можна робити все, щоб формувати нові приємні спогади", — написав Володимир Дантес на своїй сторінці.
Реакція підписників на фото Jerry Heil і Володимира Дантеса
Підписники артистів, які побачили цей допис, почали висловлювати свою думку стосовно треку Jerry Heil і Володимира Дантеса.
- Милозвучний дует! Не зупиняйтеся! Дуже гармонійно, просто голос в голос, око в око! Дуже гарно, прямо дуже
- Трек просто неймовірно крутий, слухаю його на повторі
- Хімія конкретна
Перша спільна пісня Jerry Heil і Володимира Дантеса
Нещодавно в Jerry Heil і Володимира Дантеса з’явилася перша спільна пісня "Губи у губах". За декілька днів кліп на цю композицію зібрав майже півмільйона переглядів і посів перше місце серед музичних відео на вкладці "В тренді".
Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil не проти знову взяти участь у конкурсі "Євробачення".
Раніше ми розповідали про те, що співачка Jerry Heil вразила підписників неочікуваним образом.
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