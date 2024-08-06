Jerry Heil показала настоящую химию между ней и Владимиром Дантесом

Между Jerry Heil и Владимиром Дантесом заметили настоящую химию
Украинская певица, автор песен и участница "Евровидения" Jerry Heil недавно представила первую совместную песню с Владимиром Дантесом. В этот раз популярная артистка поделилась фотографиями, где показала себя за кулисами съемок клипа вместе с бывшим мужем Нади Дорофеевой.
Соответствующие фотографии Jerry Heil обнародовала на своей странице в Instagram.
Закулисы съемок клипа Jerry Heil и Владимира Дантеса
На странице молодой украинской исполнительницы появились фотографии, где можно увидеть, как она снимала клип на первую совместную песню с бывшим мужем певицы Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом. Под фотографиями Jerry Heil написала, о чем именно их клип.
"Губы в губах" о воспоминаниях, вызывающих приятную улыбку, о сбитых коленях, первой любви, первой выкуренной сигарете и кашле с тошнотой от нее. О ссорах с родителями — осмысленной сепарации. Это трек о том, что внутри каждого из нас. Мы с Яной знаем, что не вернешь те времена, но можно делать все, чтобы формировать новые приятные воспоминания", — написал Владимир Дантес на своей странице.
Реакция подписчиков на фото Jerry Heil и Владимира Дантеса
Подписчики артистов, который увидели этот пост, начали высказывать свое мнение касательно трека Jerry Heil и Владимира Дантеса.
- Благозвучный дуэт! Не останавливайтесь! Очень гармонично, прямо голос в голос, глаз в глаз! Очень красиво, прямо очень
- Трек просто невероятно крутой, слушаю его на повторе
- Химия конкретная
Первая общая песня Jerry Heil и Владимира Дантеса
Недавно у Jerry Heil и Владимира Дантеса появилась первая совместная песня "Губи у губах". За несколько дней клип на эту композицию собрал почти полмиллиона просмотров и занял первое место среди музыкальных видео на вкладке "В тренде" .
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