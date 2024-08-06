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Между Jerry Heil и Владимиром Дантесом заметили настоящую химию

6 августа 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Jerry Heil показала настоящую химию между ней и Владимиром Дантесом
Jerry Heil с Владимиром Дантесом на съемках клипа на первую совместную песню "Губи у губах". Фото: Instagram Jerry Heil
Галина Войтенко - Редактор

Украинская певица, автор песен и участница "Евровидения" Jerry Heil недавно представила первую совместную песню с Владимиром Дантесом. В этот раз популярная артистка поделилась фотографиями, где показала себя за кулисами съемок клипа вместе с бывшим мужем Нади Дорофеевой.

Соответствующие фотографии Jerry Heil обнародовала на своей странице в Instagram.

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Закулисы съемок клипа Jerry Heil и Владимира Дантеса

На странице молодой украинской исполнительницы появились фотографии, где можно увидеть, как она снимала клип на первую совместную песню с бывшим мужем певицы Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом. Под фотографиями Jerry Heil написала, о чем именно их клип.

Съемки клипа Jerry Heil и Владимира Дантеса
Съемки клипа Jerry Heil и Владимира Дантеса. Фото: Instagram Jerry Heil
Jerry Heil и Владимир Дантес на съемках первого совместного клипа
Jerry Heil и Владимир Дантес на съемках первого совместного клипа. Фото: Instagram Jerry Heil

"Губы в губах" о воспоминаниях, вызывающих приятную улыбку, о сбитых коленях, первой любви, первой выкуренной сигарете и кашле с тошнотой от нее. О ссорах с родителями — осмысленной сепарации. Это трек о том, что внутри каждого из нас. Мы с Яной знаем, что не вернешь те времена, но можно делать все, чтобы формировать новые приятные воспоминания", — написал Владимир Дантес на своей странице.

Публикация со страницы Jerry Heil
Съемки клипа на песню Jerry Heil и Владимира Дантеса. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков на фото Jerry Heil и Владимира Дантеса

Подписчики артистов, который увидели этот пост, начали высказывать свое мнение касательно трека Jerry Heil и Владимира Дантеса.

  • Благозвучный дуэт! Не останавливайтесь! Очень гармонично, прямо голос в голос, глаз в глаз! Очень красиво, прямо очень
  • Трек просто невероятно крутой, слушаю его на повторе
  • Химия конкретная
Комментарий со страницы Jerry Heil
Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Jerry Heil
Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Jerry Heil
Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Первая общая песня Jerry Heil и Владимира Дантеса

Недавно у Jerry Heil и Владимира Дантеса появилась первая совместная песня "Губи у губах". За несколько дней клип на эту композицию собрал почти полмиллиона просмотров и занял первое место среди музыкальных видео на вкладке "В тренде" .

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil не против снова принять участие в конкурсе "Евровидение".

Ранее мы рассказывали о том, что певица Jerry Heil поразила подписчиков неожиданным образом.

Также мы сообщали, что певец Владимир Дантес впервые рассказал о проблемах со здоровьем.

Владимир Дантес Jerry Heil шоу-бизнес украинские звезды

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