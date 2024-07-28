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Мобілізований відомий гуморист показав, як проходить навчання військовій справі

28 липня 2024 09:21
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Андрій Лузан проходить базову загальну військову підготовку
Шоумен Андрій Лузан. Фото: Telegram/luzannn_a
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні співзасновник гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан мобілізувався. Днями стартувала його БзВП (базова загальна військова підготовка) в Силах безпілотних систем ЗС України (СБС). 39-річний шоумен показав перші фото з навчання та поділився емоціями. 

Відповідні публікації з’явились в пабліку Лузана. 

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Шоумен пояснив, що обрав саме цей напрямок через те, що довіряє людям, які несуть службу СБС. У пабліку Андрій показався у військовій формі та розповів, що його та побратимів відвезли на навчання у ліс.

Андрій Лузан в ЗСУ
Андрій Лузан проходить навчання в ЗСУ. Фото: Telegram/luzannn_a

Лузан показав, як він вчиться збирати та розбирати зброю, та в цілому вивчає її. Також Андрій опублікував фото одного з обідів. Шоумен зазначив — є різні меню, зокрема, для веганів та вегетаріанців. Пропонують і халяльний раціон. 

Залаштунки військового навчання Андрія Лузана
Залаштунки військового навчання Андрія Лузана. Фото: Telegram/luzannn_a

На БзВП Лузан дізнався від інструкторів, що зараз найкраще військове навчання не за кордоном, а в Україні. 

"Усі закордонні інструктори вчаться у наших військових з бойовим досвідом. Бо досвід іноземних військових не релевантний на реальну війну з сильним супротивником. Тому вони більше слухають лекції наших військових під час навчання, ніж наші їх", — зізнався Лузан.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гуморист, який здобув успіх в "Дизель Шоу", Олег Іваниця прокоментував ідею "перемовин з РФ". Також ми розповідали, що зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький зізнався, чи замислювався він над політичною діяльністю.

ЗСУ військові навчання артисти українські зірки

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