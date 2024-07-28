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Мобилизированный известный юморист показал, как проходит обучение военному делу

28 июля 2024 09:21
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Андрей Лузан проходит базовую общую военную подготовку
Шоумен Андрей Лузан. Фото: Telegram/luzannn_a
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Накануне соучредитель юмористического YouTube-канала "Леви на джипі" Андрей Лузан мобилизовался. На днях стартовала его БзВП(базовая общая военная подготовка) в Силах беспилотных систем ВС Украины (СБС). 39-летний шоумен показал первые фото обучения и поделился эмоциями.

Соответствующие публикации появились в паблике Лузана.

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Шоумен объяснил, что выбрал именно это направление из-за того, что доверяет людям, несущим службу СБС. В паблике Андрей показался в военной форме и рассказал, что его и побратимов отвезли на учебу в лес.

Андрей Лузан в ВСУ
Андрей Лузан проходит обучение в ВСУ. Фото: Telegram/luzannn_a

Лузан показал, как он учится собирать и разбирать оружие и в целом изучает его. Также Андрей опубликовал фото одного из обедов. Шоумен отметил — есть разные меню, в частности, для веганов и вегетарианцев. Предлагают и халяльный рацион.

Застройка военного обучения Андрея Лузана
Закулисье военной учебы Андрея Лузана. Фото: Telegram/luzannn_a

На БзВП Лузан узнал от инструкторов, что сейчас лучшее военное обучение не за границей, а в Украине.

"Все зарубежные инструкторы учатся у наших военных с боевым опытом. Потому что опыт иностранных военных не релевантен на реальную войну с сильным противником. Поэтому они больше слушают лекции наших военных во время учебы, чем наши их", — признался Лузан.

Напомним, ранее мы писали, что юморист, преуспевший в "Дизель Шоу", Олег Иваница прокомментировал идею "переговоров с РФ". Также мы рассказывали, что звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий признался, задумывался ли он о политической деятельности.

ВСУ военные учения артисты украинские звезды

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