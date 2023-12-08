Модель Victoria's Secret ошеломила идеальной фигурой в купальнике в стиле 60-х
Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол поделилась фотографиями, на которых она позирует в купальниках собственного бренда Tropic Of C. Красавица отметила, что ее купальники вне времени.
Об этом пишет Daily Mail.
Модель примерила купальники из новой коллекции
На фото Кэндс показывает шикарное тело в бордовом бикини. На другом снимке она была изображена в черно-белом купальнике.
"Вдохновенная Tropicalia — творческим движением, возникшим в Бразилии в 1960-х годах", — комментирует пост модель.
Звезда запустила свою линию купальников Tropic Of C еще в 2018 году и с тех пор активно выкладывает ее в социальных сетях. Компания супермодели стремится к защите окружающей среды. Бикини созданно из переработанных материалов, включая пластиковые бутылки и рыболовные сетки.
"Я хотела, чтобы наши клиенты носили вещи, потому что им нравится вид и ощущения, а также потому что поддерживают то, за что мы выступаем. Я действительно хотела создать бренд, который повлиял бы на планету. И я хочу использовать инновации для создания продуктов, которые направлены на уменьшение влияния нашего производства на окружающую среду путем постоянного устойчивого развития тканей и совершенствования наших производственных процессов. Мы сосредоточились на двух сферах — на тканях и упаковке. Большинство наших тканей состоят из переработанного или регенерированного нейлона. Это означает, что мы используем очень мало первичного нейлона, закрывая цикл, участвуя в циклической экономике. Наши рисунки также производятся цифровым способом, что значительно сокращает использование воды и электроэнергии, а также снижает отходы", — добавила звезда подиумов.
Упаковка вещей сделана из биопластика, который подвергается биоразложению и компостированию.
Кэндис является матерью двух сыновей, Анакана и Ариэля, которых она воспитывает со своим бывшим партнером и бразильской моделью Германном Николи. Бывшая пара начала встречаться в 2005 году, обручилась в 2015 году и рассталась в ноябре 2018 года.
Кэндис рассказала "лишь забота о двух детях очень быстро приведет вас в форму". Манекенщица также рассказала, что она поддерживает свою невероятную фигуру, выполняя три-четыре тренировки в неделю с весом и не забывая о приседаниях. Кэндис соблюдает здоровое питание и всегда начинает выходной с сытного завтрака.
Напомним, дочь Поляковой в экзотическом уголке устроила фотосессию в бикини.
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