Модель Victoria's Secret удивила фотосессией в пасти крокодила
Супермодель и бизнес-леди Кэндис Свейнпол присоединилась к суданской модели Мамуор Мадженг в рекламной кампании Balmain осени 2024 года. Фотографом выступил Тео Лю, а художественным руководителем — Бен Келвэй.
Фото было опубликовано на официальной странице бренда в социальной сети.
Модель Victoria's Secret поразила экстравагантным фото
Кэндис на фото примерила роскошные наряды – платья, костюм и стильные аксессуары. Компанию моделям составил крокодил, в пасти которого позировала Свейнпол. И хотя животное, судя по всему, было не настоящим, выглядело поразительно.
Кэндис является матерью двух сыновей, Анакана и Ариэля, которых она воспитывает со своим бывшим партнером и бразильской моделью Германном Николи. Экс-пара начала встречаться в 2005 году, обручилась в 2015 году и рассталась в ноябре 2018 года.
Кэндис рассказала, что "лишь забота о двух детях очень быстро приведет вас в форму". Манекенщица также рассказала выполняет три-четыре тренировки в неделю с весом, не забывая о приседаниях. Кэндис соблюдает здоровое питание и всегда начинает выходной с сытного завтрака.
Напомним, известный журнал раскритиковали за фотосессию с Ким Кардашьян. А раньше беременная Хейли Бибер снялась для модного бренда.
Читайте Новини.LIVE!