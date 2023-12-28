Модная и экономная — назвали самый дорогой наряд Кейт Миддлтон в 2023 году

Принцесса Уэльская в Букингемском дворце с гостями. Фото: Reuters

В 2023 году стоимость гардероба принцессы Уэльской заметно снизилась. Так, в прошлом году ее одежда стоила 176 664 фунтов стерлингов.

Об этом пишет Daily Mail.

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За последние 12 месяцев Кейт надела новую одежду и аксессуары на общую сумму 159 040,28 фунта стерлингов, включая множество бальных платьев и драгоценностей для королевских ивэнтов. Будущая королева также продолжила переделывать некоторые из своих старых любимых вещей, а также надевать вещи доступных брендов, таких как Hobbs, Zara и LK Bennett.

Принцесса Уэльская в Букингемском дворце с гостями. Фото: Reuters

Она выгуляла свой самый дорогой наряд во время коронации короля Карла III и королевы Камиллы, выбрав платье и головной убор Alexander McQueen, изготовленный по заказу в сотрудничестве с Джессом Коллеттом, стоимость которых оценивается в 3000 фунтов стерлингов и 32 000 фунтов стерлингов соответственно.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Считается, что король покрывает расходы на гордероб Кейт для "рабочих" встреч за счет своего официального бюджета.

В 2021 году принцесса Уэльская сократила сумму расходов на свой гардероб, надев новую одежду всего на 48 845 фунтов стерлингов. В этом году общая сумма выросла по сравнению с 2020 годом, когда она надела новую одежду на 93 914 фунтов стерлингов, и 2019 годом, когда она примеряла нарядов на 103 075 фунтов стерлингов.

Напомним, Кейт Миддлтон сияла на рождественском банкете.

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