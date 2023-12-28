Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Модная и экономная — назвали самый дорогой наряд Кейт Миддлтон в 2023 году arrow

Модная и экономная — назвали самый дорогой наряд Кейт Миддлтон в 2023 году

28 декабря 2023 15:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Модная и экономная — назвали самый дорогой наряд Кейт Миддлтон в 2023 году
Принцесса Уэльская в Букингемском дворце с гостями. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В 2023 году стоимость гардероба принцессы Уэльской заметно снизилась. Так, в прошлом году ее одежда стоила 176 664 фунтов стерлингов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Кейт Миддлтон потратила меньше денег на наряды в этом году

За последние 12 месяцев Кейт надела новую одежду и аксессуары на общую сумму 159 040,28 фунта стерлингов, включая множество бальных платьев и драгоценностей для королевских ивэнтов. Будущая королева также продолжила переделывать некоторые из своих старых любимых вещей, а также надевать вещи доступных брендов, таких как Hobbs, Zara и LK Bennett.

 

Принцесса Уэльская в Букингемском дворце с гостями. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская в Букингемском дворце с гостями. Фото: Reuters

 

Она выгуляла свой самый дорогой наряд во время коронации короля Карла III и королевы Камиллы, выбрав платье и головной убор Alexander McQueen, изготовленный по заказу в сотрудничестве с Джессом Коллеттом, стоимость которых оценивается в 3000 фунтов стерлингов и 32 000 фунтов стерлингов соответственно.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Считается, что король покрывает расходы на гордероб Кейт для "рабочих" встреч за счет своего официального бюджета.

В 2021 году принцесса Уэльская сократила сумму расходов на свой гардероб, надев новую одежду всего на 48 845 фунтов стерлингов. В этом году общая сумма выросла по сравнению с 2020 годом, когда она надела новую одежду на 93 914 фунтов стерлингов, и 2019 годом, когда она примеряла нарядов на 103 075 фунтов стерлингов.

Напомним, Кейт Миддлтон сияла на рождественском банкете.

Ранее Кейт Миддлтон порадовала сеть собственным детским фото.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме