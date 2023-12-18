Модный рекорд — платье принцессы Дианы продали за миллион долларов

Принцесса Диана и принц Чарльз. Фото: WireImage

Платье принцессы Дианы 1985 года побило новый рекорд в области моды. Наряд продали за 1,148 миллиона долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Черное бархатное вечернее платье в стиле балерины продали на аукционе Julien's Auctions в Голливуде в одиннадцать раз дороже ориентировочной цены. По прогнозам, за него должны были получить 100 000 долларов. Платье идет в комплекте с подплечниками, синей юбкой из органзы, большим бантом и поясом. Теперь лот стал новым рекордсменом как самое дорогое платье Дианы, проданное на аукционе.

Черное бархатное вечернее платье в стиле балерины было продано на аукционе Julien's Auctions. Фото: Reuters

Сначала Диана надела платье в Италии в 1985 году во время королевского тура со своим тогдашним мужем Чарльзом, принцем Уэльским, и позже в Ванкувере в 1986 году.

Предыдущий рекордсмен, бархатное платье 1991 года от Виктора Эдельштейна, было продано на аукционе в январе за 604 800 долларов.

Коллекционный предмет был изготовлен из ткани, выбранной всемирно известным торговцем текстилем Якобом Шлефером, и имел металлические звезды, тщательно вышитые нитками командой дизайнеров Jacques Azagury.

Юбка балерины считалась признаком ее патронажа Английского национального балета и любви к танцу.

Также на аукционах Julien's Auctions и TCM Present: Hollywood Legends была выставлена блузка, которую Диана надела для своего портрета с помолвки в 1981 году. Розовая креповая блуза с воротником в виде рюшей и свободными складками спереди была снята на пленку королевским фотографом лордом Сноудоном. Ее продали за 381 000 долларов, что почти в четыре раза превышает начальную цену в 80 000 долларов.

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