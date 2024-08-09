Могилевська оголосила новий марафон схуднення

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Відома українська співачка Наталія Могилевська зізналася шанувальникам про те, що їй не вдалося схуднути на власному марафоні до дня народження. Зірка знову набрала кілограми, які їй вдалося скинути у перші тижні дієти.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Після святкування свого дня народження та відпустки в Одеській області співачка повідомила про те, що провалила дієту. За короткий проміжок часу Могилевська запланувала собі схуднути на п'ять кілограмів.

У перший тиждень голодування на травах їй вдалося позбавитися трьох кілограм, які повернулися під час відпустки.

"Друзі, хочу відповідально оголосити, що марафон "Богиня до дня народження" повністю, тотально провалився. Спочатку я скинула три кілограми, потім у відпустці я їх набрала. Я впевнена, що щаслива жінка некрасивою не буває!!! Це так! Але моя спроба вивчити за місяць таке важливе питання, як худнути чи ні, і якщо худнути, то як — була надто швидкою і зухвалою", — пояснила Наталія.

Зірка не розуміє, чому багатьом жінкам не вдається досягнути омріяної фігури і вона поставила собі виклик, розібратися у нюансах схуднення. Могилевська оголосила марафон "Богиня назавжди". Отриманими знаннями вона пообіцяла ділитися із аудиторією.

Нагадаємо, раніше співачка показалася у купальнику біля басейну. А також зірку звинуватили у занадто радикальній дієті.