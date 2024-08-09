Могилевська оголосила новий марафон схуднення

Могилевська із тортиком у руках провалила марафон зі схуднення
Відома українська співачка Наталія Могилевська зізналася шанувальникам про те, що їй не вдалося схуднути на власному марафоні до дня народження. Зірка знову набрала кілограми, які їй вдалося скинути у перші тижні дієти.
Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.
Могилевська зірвалася з дієти
Після святкування свого дня народження та відпустки в Одеській області співачка повідомила про те, що провалила дієту. За короткий проміжок часу Могилевська запланувала собі схуднути на п'ять кілограмів.
У перший тиждень голодування на травах їй вдалося позбавитися трьох кілограм, які повернулися під час відпустки.
"Друзі, хочу відповідально оголосити, що марафон "Богиня до дня народження" повністю, тотально провалився. Спочатку я скинула три кілограми, потім у відпустці я їх набрала. Я впевнена, що щаслива жінка некрасивою не буває!!! Це так! Але моя спроба вивчити за місяць таке важливе питання, як худнути чи ні, і якщо худнути, то як — була надто швидкою і зухвалою", — пояснила Наталія.
Зірка не розуміє, чому багатьом жінкам не вдається досягнути омріяної фігури і вона поставила собі виклик, розібратися у нюансах схуднення. Могилевська оголосила марафон "Богиня назавжди". Отриманими знаннями вона пообіцяла ділитися із аудиторією.
Нагадаємо, раніше співачка показалася у купальнику біля басейну. А також зірку звинуватили у занадто радикальній дієті.
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