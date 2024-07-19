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Українці звинувачують Могилевську у занадто радикальних методах схуднення — зірка не змовчала

19 липня 2024 19:56
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Наталія Могилевська про свою радикальну дієту — чому українці не оцінили метод схуднення зірки
Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська готується до свого дня народження. Зірка розпочала власний марафон схуднення, завдяки якому їй вдасться ідеально виглядати у цей день.

Багато українців різко розкритикували її радикальну дієту, однак вона відповідала на закиди хейтерів у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Наталія Могилевська худне до дня народження

Артистка розпочала марафон схуднення тижнем голодування за методикою Марви Оганян. За її рекомендаціями, Могилевська підготувала собі відвар із великої кількості трав та меду акації. Завдяки такій суворій дієті зірка запланувала схуднути на декілька кілограмів та позбавитися набряків.

Її новий метод харчування викликай хвилю негативу. Могилевську критикують за те, що такою дієтою вона заподіює шкоду своєму організму.

Зірка вважає, що усі звинувачення хейтерів її не стосуються, адже немає доведеної шкоди голодування на травах і вона вже не вперше практикує метод Марви Оганян.

Могилевська про дієту
Могилевська відповіла хейтерам. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/ 

Відому співачку критикують також за те, що її марафон змушує комплексувати дівчат, які не задоволені своїм тілом. На думку співачки, зайва вага — це як хвороба, від якої варто позбутися, адже вона шкодить організму.

Могилевська худне
Могилевська про схуднення. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/ 

Зірка зізналася, що їй подобаються радикальні методи схуднення через те, що вона не любить довго очікувати на результат своїх зусиль.

Могилевська про зайву вагу
Могилевська про свою дієту. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/ 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська показала себе без макіяжу та розкрила секрети догляду за обличчям. А також ми розповідали, на скільки планує схуднути зірка.

Наталія Могилевська дієта шоу-бізнес схуднення голод

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