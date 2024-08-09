Могилевская объявила новый марафон похудения

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская призналась поклонникам в том, что ей не удалось похудеть на собственном марафоне ко дню рождения. Звезда снова набрала килограммы, которые ей удалось сбросить в первые недели диеты.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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После празднования дня рождения и отпуска в Одесской области певица сообщила о том, что провалила диету. За короткое время Могилевская запланировала себе похудеть на пять килограммов.

В первую неделю голодовки на травах ей удалось избавиться от трех килограмм, которые вернулись во время отпуска.

"Друзья, хочу ответственно объявить, что марафон "Богиня ко дню рождения" полностью, тотально провалился. Сначала я сбросила три килограмма, потом в отпуске я их набрала. Я уверена, что счастливая женщина некрасивой не бывает!!! Это так! Но моя попытка изучить за месяц такой важный вопрос, как худеть или нет, и если худеть, то как — была слишком быстрой и дерзкой", — объяснила Наталья.

Звезда не понимает, почему многим женщинам не удается достичь желаемой фигуры и она поставила себе вызов, разобраться в нюансах похудения. Могилевская объявила марафон "Богиня навсегда". Полученными знаниями она пообещала поделиться с аудиторией.

Напомним, ранее певица показалась в купальнике у бассейна. А также звезду обвинили в слишком радикальной диете.