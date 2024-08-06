Могилевська розчулила відео зі старшою донькою

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася зворушливими сімейними кадрами. Зірка показала, якими теплими словами її привітала донечка із днем народження.

Відео виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка показала, як старша прийомна донечка на ім'я Мішель зворушливо привітала її з днем народження. Дівчинка зізналась, що дуже любить виконавицю та вдячна їй. Зірка почувши її слова не змогла стримати сліз.

"Я хочу дуже сильно подякувати своїй душі — мамі. Я дуже сильно вдячна мамі, тому що я ніколи-ніколи не була така щаслива від того, що у мене є мама, дуже любима", — звернулась до Могилевської 12-річна Мішель.

Співачка розповіла, що 2,5 роки тому дівчинці було важко розмовляти, а завдяки любові та підтримці рідних, Мішель стала відкритою та щасливою дитиною.

"Ти мене дуже розчулила, моя Мішелька, дякую тобі за прекрасні теплі слова. Найкраща моя дитина в світі", — зворушила зірка теплими словами до доньки.

Нагадаємо, Могилевська повідомила про те, що стала мамою у січні цього року. Зірка виховує двох доньок Мішель та Софію із непростою долею разом із чоловіком Валентином.

Нагадаємо, раніше співачка показалася у купальнику біля басейну. А також у мережі опублікували фото чоловіка Могилевської.