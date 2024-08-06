Могилевська розчулила відео зі старшою донькою

Найкраща дитина у світі — Могилевська зворушила кадрами із названою донькою
Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася зворушливими сімейними кадрами. Зірка показала, якими теплими словами її привітала донечка із днем народження.
Відео виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Могилевська про старшу доньку Мішель
Зірка показала, як старша прийомна донечка на ім'я Мішель зворушливо привітала її з днем народження. Дівчинка зізналась, що дуже любить виконавицю та вдячна їй. Зірка почувши її слова не змогла стримати сліз.
"Я хочу дуже сильно подякувати своїй душі — мамі. Я дуже сильно вдячна мамі, тому що я ніколи-ніколи не була така щаслива від того, що у мене є мама, дуже любима", — звернулась до Могилевської 12-річна Мішель.
Співачка розповіла, що 2,5 роки тому дівчинці було важко розмовляти, а завдяки любові та підтримці рідних, Мішель стала відкритою та щасливою дитиною.
"Ти мене дуже розчулила, моя Мішелька, дякую тобі за прекрасні теплі слова. Найкраща моя дитина в світі", — зворушила зірка теплими словами до доньки.
Нагадаємо, Могилевська повідомила про те, що стала мамою у січні цього року. Зірка виховує двох доньок Мішель та Софію із непростою долею разом із чоловіком Валентином.
Нагадаємо, раніше співачка показалася у купальнику біля басейну. А також у мережі опублікували фото чоловіка Могилевської.
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