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Могилевська планує скинути ще більше кілограмів після свого дня народження

17 липня 2024 20:40
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Наталія Могилевська озвучила, на скільки ще хоче схуднути
Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні співачка Наталія Могилевська оголосила власний марафон "Богиня до дня народження". До іменин, які будуть 2 серпня, артистка планує схуднути на 5 кг. Але на цьому 48-річна музична виконавиця зупинятися не планує. 

Про це Могилевська розповіла у своїх соцмережах.

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Співачка написала, що отримала чимало повідомлень від користувачів соцмереж про телешоу "Танці з зірками". Могилевська зазначила, що п’ять років тому вона схудла на 15 кг за три місяці. Зараз же їй необхідно позбутися 5 кг за місяць в рамках марафону "Богиня до дня народження". З них 2,5 кг вона вже втратила.

"Я вирішила три дні на тиждень займатися серйозно, 5-6 тренувань на добу. Це вдвічі менше, ніж на "Танцях". Але я знаю, що все можливо. Через два тижні я забуду про втому та лінь і спробую досягти форми "Танців" за майбутню осінь", — зазначила Наталія. 

В планах Могилевської схуднути на ще 5 кг після дня народження. В коментарях під дописом співачку підтримав креативний продюсер, режисер шоу "Танці з зірками", а також багатьох інших телепроєктів (зокрема, "Голос країни"), Володимир Завадюк. "Я вірю в вас", — лаконічно зазначив він. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська показала себе без макіяжу та розкрила секрети догляду за обличчям. Також ми розповідали, чи повернеться Альона Вінницька на сцену після дворічної тиші.

Наталія Могилевська соцмережі українські зірки схуднення

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