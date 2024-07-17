Наталья Могилевская озвучила, на сколько еще хочет похудеть

Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Накануне певица Наталья Могилевская объявила свой марафон "Богиня ко дню рождения". К именинам, которые будут 2 августа, артистка планирует похудеть на 5 кг. Но на этом 48-летняя музыкальная исполнительница останавливаться не намерена.

Об этом Могилевская рассказала в своих соцсетях.

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Певица написала, что получила немало сообщений от пользователей соцсетей о телешоу "Танці з зірками". Могилевская отметила, что пять лет назад она похудела на 15 кг за три месяца. Сейчас же ей необходимо избавиться от 5 кг в месяц в рамках марафона "Богиня ко дню рождения". Из них 2,5 кг она уже лишилась.

"Я решила три дня в неделю заниматься серьезно, 5-6 тренировок в сутки. Это вдвое меньше, чем на "Танцах". Но я знаю, что все возможно. Через две недели я забуду про усталость и лень, и попробую достичь формы "Танцев" за предстоящую осень", — отметила Наталья.

В планах Могилевской похудеть еще на 5 кг после дня рождения. В комментариях под публикацией певицу поддержал креативный продюсер, режиссер шоу "Танці з зірками", а также многих других телепроектов (в частности, "Голос країни"), Владимир Завадюк. "Я верю в вас", — лаконично отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что Могилевская показала себя без макияжа и раскрыла секреты ухода за лицом. Также мы рассказывали, вернется ли Алена Винницкая на сцену после двухлетней тишины.