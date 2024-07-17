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Вінницька зізналася, чи повернеться вона на сцену після дворічного зникнення

17 липня 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Чи повернеться Альона Вінницька на сцену після 2 років мовчання — співачка відповіла
Співачка Альона Вінницька на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відома українська співачка Альона Вінницька дала нове інтерв’ю стосовно своєї кар’єри. У ньому артистка, яка на два роки зникла з інформаційного простору і шоу-бізнесу, зізналася, чи планує вона повертатися на сцену і випускати нові хіти.

Про це Альона Вінницька розповіла у Weekend Show на каналі "М1" в YouTube.

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Українська виконавиця зізналася, чи хоче вона повертатися в шоу-бізнес, щоб радувати своїх шанувальників новими композиціями. Судячи зі слів Альони Вінницької, повертатися на сцену вона поки не планує, адже зараз в неї дещо інша місія.

Интервью с Аленой Винницкой
Інтерв'ю з Альоною Вінницькою. Фото: скриншот з YouTube

Однак, співачка відкрила один секрет, заявивши про те, що зараз один з її хітів перебуває на етапі перекладу українською мовою. 

"Я не хочу робити якихось заяв, що я повертаюся, тому що зараз я — соціальна людина, працює наш фонд. Трошки на другому плані в мене зараз творчість. Можу відкрити один невеликий секрет, що одну з моїх пісень, яку я особисто вважаю справжнім хітом, зараз перекладаємо українською, і вона зазвучить зовсім інакше", — заявила Альона Вінницька.

Альона Вінницька про те, чому зникла на два роки

Нещодавно українська співачка вперше за два роки вийшла на зв’язок і дала інтерв’ю, розповівши про те, куди вона зникла на такий час. Альона зізналася, чому її так довго не було видно в інформаційному просторі, і розповіла, чим вона зараз займається.

"У 2022 році були мої останні дописи, але дуже потужно зараз працює Facebook, просто багато хто вважає його застарілим, але він потрібен нам у зв’язку з нашою соціальною діяльністю. YouTube-канал запрацював, де можна подивитися всі останні мої інтерв’ю в плані тому, що я беру інтерв’ю в учасників нашої програми, там показуємо, як ми живемо", — заявила на інтерв’ю Альона Вінницька. 

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Наталія Могилевська зізналась, що набрала зайвих кілограмів. 

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Гайтана потрапила в скандал через виступ російською мовою. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Надя Дорофєєва згадала своє дитинство.

шоу-бізнес українські зірки інтерв'ю Альона Вінницька

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