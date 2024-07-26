Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Могилевська поділилася кадрами з відпочинку на "Українських Мальдівах" arrow

Могилевська поділилася кадрами з відпочинку на "Українських Мальдівах"

26 липня 2024 11:17
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Наталя Могилевська відпочиває із доньками в Одесі
Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська вирушила разом із родиною на відпочинок. Зірка поділилася із шанувальниками морськими краєвидами та показала, де засмагає із донечками.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Могилевська в Одесі

Співачка провела невелику екскурсію "Українськими Мальдівами" — селищі Котовського (Одеса). Могилевська разом із донечками оселилася у дерев'яному будиночку побудованому над морем.

Артистка показала кухню із каміном, місце для відпочинку із лежаками та невеликі затишні кімнати. Вона розповіла, що дерев'яний будинок над морем має декілька поверхів.

"Все дуже зручно, зроблено із найпростішого натурального дерева. Є гаряча вода, кухня, холодильник — і це найголовніше", — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська планує скинути ще більше кілограмів після свого дня народження. А також знаменитість показала себе без макіяжу та розкрила секрети догляду за обличчям.

Одеса Наталія Могилевська Чорне море відпустка шоу-бізнес українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

17 липня 2024

15:07У Китаї бурхливо обговорюють ймовірність інсульту у Сі Цзиньпіна, — ЗМІ