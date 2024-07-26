Наталя Могилевська відпочиває із доньками в Одесі

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Відома українська співачка Наталія Могилевська вирушила разом із родиною на відпочинок. Зірка поділилася із шанувальниками морськими краєвидами та показала, де засмагає із донечками.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка провела невелику екскурсію "Українськими Мальдівами" — селищі Котовського (Одеса). Могилевська разом із донечками оселилася у дерев'яному будиночку побудованому над морем.

Артистка показала кухню із каміном, місце для відпочинку із лежаками та невеликі затишні кімнати. Вона розповіла, що дерев'яний будинок над морем має декілька поверхів.

"Все дуже зручно, зроблено із найпростішого натурального дерева. Є гаряча вода, кухня, холодильник — і це найголовніше", — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська планує скинути ще більше кілограмів після свого дня народження. А також знаменитість показала себе без макіяжу та розкрила секрети догляду за обличчям.