Наталья Могилевская отдыхает с дочерьми в Одессе

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская отправилась вместе с семьей на отдых. Звезда поделилась с поклонниками морскими видами и показала, где загорает с дочками.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица провела небольшую экскурсию по "Украинским Мальдивам" — поселку Котовского (Одесса). Могилевская вместе с дочками поселилась в деревянном домике, построенным над морем.

Артистка показала кухню с камином, место отдыха с лежаками и небольшие уютные комнаты. Она рассказала, что деревянный дом над морем имеет несколько этажей.

"Все очень удобно, сделано из простейшего натурального дерева. Есть горячая вода, кухня, холодильник — и это самое главное", — добавила она.

Напомним, ранее мы писали, что Могилевская планирует сбросить еще больше килограммов после своего дня рождения. А также знаменитость показала себя без макияжа и раскрыла секреты ухода за лицом.