Певица Наталья Могилевская порадовала дочурку сюрпризом — видео

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала свою младшую дочь Софию. Звезда поинтересовалась у поклонников, до какого возраста их дети спали в одной комнате с родителями.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице Instagram.

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Артистка обратилась к своей аудитории с вопросом о воспитании своей младшей дочери Софии. Звезда поинтересовалась у поклонников, с какого возраста их дети спят отдельно от родителей. Сейчас ее названной дочери четыре года и по мнению звезды, Софии пока рано спать одной в комнате и певица приобрела для девочки новый подарок вместо кроватки, из которой ребенок вырос.

Могилевская подарила Софии новую кровать со встроенной спортивной площадкой. Девочка не только спит в ней, но тратит энергию и тренирует тело.

Украинская певица Наталья Могилевская с младшей дочерью Софией. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская с младшей дочерью Софией и старшей дочерью Мишель. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Звезда признается, что младшая дочь очень полюбила свое новое спальное место и любит там проводить много времени.

"Мне кажется, что ребенку спокойнее и приятнее лет до 5-6 быть с родителями, это точно. Потому что он до сих пор часто просыпается испуганным или от температуры, или от взрывов. Говорят, что надо развивать самостоятельность у ребенка, но я чувствую, что ему гораздо спокойнее, когда родители рядом, которые могут сразу его поддержать и взять на ручки", — написала исполнительница.

Напомним, певица Наталья Могилевская удочерила двух девушек. Также звезда рассказала о прошлом своих детей и кто их обижал.