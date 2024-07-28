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Могилевская показала фигуру в купальнике после радикального похудения на травах

28 июля 2024 10:57
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Могилевская похвасталась изгибами на отдыхе в Одессе.
Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Наталья Могилевская после голодовки на травах отправилась с любимым и дочерьми на отдых. Звезда похвасталась фигурой в купальнике у бассейна.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Исполнительница впервые показала фигуру после голодовки по методике Марвы Оганян. По ее рекомендациям, звезда в течение семи дней употребляла отвар из большого количества трав и меда акации.

Исполнительница поделилась кадрами из семейного отдыху. Звезда позировала перед камерой в закрытом черном купальнике и шляпой в тон.

Могилевская также показала своих дочерей, которые плавали в бассейне и практиковали трюки на воде.

"Заехали на день в Одессу. Научила старшую прыгать спиной в бассейн. Всегда привлекала мальчиков на это. Пишите, кто так умеет?", — обратилась к своим поклонникам Наталья.

Напомним, ранее певица показалась на "Украинских Мальдивах". А также знаменитость показала себя без макияжа и раскрыла секреты ухода за лицом.

Одесса Наталия Могилевская отдых диета лето отпуск похудение

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