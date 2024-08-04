Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Могилевська показала, як "відгуляла" день народження та похизувалася подарунками arrow

Могилевська показала, як "відгуляла" день народження та похизувалася подарунками

4 серпня 2024 21:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Могилевська відсвяткувала день народження — фото
Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська відсвяткувала свій 49-й день народження. Зірка провела цей день в колі рідних та близьких друзів.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Могилевська про свій день народження

Виконавиця зізналася, що відсвяткувала день народження у теплому колі сім'ї та близьких друзів на терасі свого заміського будинку. Зірка похизувалася подарунками. Могилевській подарували морозильник в машину, вишиванку та смачний чорничний торт, який везли для неї з Полтави.

Могилевська показала, як "відгуляла" день народження та похизувалася подарунками - фото 1
Подарунки Наталії Могилевській. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевська показала, як "відгуляла" день народження та похизувалася подарунками - фото 2
Вишиванка для Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевська показала, як "відгуляла" день народження та похизувалася подарунками - фото 3
Тортик  для Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Це надзвичайний сімейний вечір! Ми вирішили відсвяткувати мій день тихо, сім’єю, на нашій затишній терасі. Тато готував м’ясо, діти дарували мамі сюрпризи, а мама їм подарунки у відповідь. І також близьке коло теплих друзів, які на відміну від всієї країни, знали про мою сімʼю вже два роки і нікому про це не розповіли", — поділилася виконавиця.

Нагадаємо, раніше співачка показалася у купальнику біля басейну. А також зірка показала, де відпочивала з названими доньками.

свята Наталія Могилевська День народження родина подарунки українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:59 Екскомандир Азову пояснив, чому таблички "не ТЦК" не врятують автомобілі від підпалу

Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

21:29 Доплати військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень — хто їх отримає в серпні

21:13 У Хмельницькому двоє проросійських агітаторів оскаржували вирок — що вирішив суд

21:04 Повернення спеки не уникнути — синоптики застерегли у прогнозі погоди на завтра

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

20:34 Олімпійська чемпіонка отримала страшну травму під час півфіналу Олімпіади-2024

20:30 Виплати під загрозою — чи потрібно пенсіонерам повідомляти ПФУ про звільнення та працевлаштування

20:29 Відсутність електропостачання — за яких умов на Одещині можуть застосовувати графіки світла

20:25 Відключення світла — в Укренерго повідомили про плани на початок тижня

20:22 У Києві сотні людей зібралися на акцію Free Azov, щоб підтримати військовополонених

21:59 Екскомандир Азову пояснив, чому таблички "не ТЦК" не врятують автомобілі від підпалу

21:29 Доплати військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень — хто їх отримає в серпні

21:13 У Хмельницькому двоє проросійських агітаторів оскаржували вирок — що вирішив суд

21:04 Повернення спеки не уникнути — синоптики застерегли у прогнозі погоди на завтра

20:34 Олімпійська чемпіонка отримала страшну травму під час півфіналу Олімпіади-2024

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

20:30 Виплати під загрозою — чи потрібно пенсіонерам повідомляти ПФУ про звільнення та працевлаштування

20:29 Відсутність електропостачання — за яких умов на Одещині можуть застосовувати графіки світла

20:25 Відключення світла — в Укренерго повідомили про плани на початок тижня

20:22 У Києві сотні людей зібралися на акцію Free Azov, щоб підтримати військовополонених

19:53 У Міноборони попередили про створення ворогом фейкового застосунку Резерв+

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині