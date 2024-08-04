Могилевська відсвяткувала день народження — фото

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відома українська співачка Наталія Могилевська відсвяткувала свій 49-й день народження. Зірка провела цей день в колі рідних та близьких друзів.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Могилевська про свій день народження

Виконавиця зізналася, що відсвяткувала день народження у теплому колі сім'ї та близьких друзів на терасі свого заміського будинку. Зірка похизувалася подарунками. Могилевській подарували морозильник в машину, вишиванку та смачний чорничний торт, який везли для неї з Полтави.

Подарунки Наталії Могилевській. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вишиванка для Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тортик для Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Це надзвичайний сімейний вечір! Ми вирішили відсвяткувати мій день тихо, сім’єю, на нашій затишній терасі. Тато готував м’ясо, діти дарували мамі сюрпризи, а мама їм подарунки у відповідь. І також близьке коло теплих друзів, які на відміну від всієї країни, знали про мою сімʼю вже два роки і нікому про це не розповіли", — поділилася виконавиця.

Нагадаємо, раніше співачка показалася у купальнику біля басейну. А також зірка показала, де відпочивала з названими доньками.