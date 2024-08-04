Могилевская отпраздновала день рождения — фото

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская отметила свой 49-й день рождения. Звезда провела этот день в кругу родных и близких друзей.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Исполнительница призналась, что отпраздновала день рождения в теплом кругу семьи и близких друзей на террасе своего загородного дома. Звезда похвасталась подарками. Могилевской подарили морозильник в машину, вышиванку и вкусный торт, который везли для нее из Полтавы.

Подарки Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вышиванка для Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тортик для Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Это необычайный семейный вечер! Мы решили отпраздновать мой день тихо, семьей, на нашей уютной террасе. Папа готовил мясо, дети дарили маме сюрпризы, а мама им ответные подарки. И также близок круг теплых друзей, которые в отличие от всей страны знали о моей семье уже два года и никому об этом не рассказали", — поделилась исполнительница.

Напомним, ранее певица показалась в купальнике у бассейна. А также звезда показала, где отдыхала с названными дочками.