Наталія Могилевська повезла доньок на море

Співачка Наталія Могилевська з дітьми. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

На початку року співачка Наталія Могилевська вдочерила двох сестер. Останнім часом артистка стала частіше показувати дівчат. Музична виконавиця здійснила бажання доньок — повезла їх на море.

Відповідні відео з’явились в соцмережах Могилевської.

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Артистка показала, як допомагала чотирирічній Софії обирати речі в поїздку. В гардеробі дівчинки переважає одяг в рожевих тонах. В розмові з Софією Наталія згадала, що вони збираються на море.

Молодша донька Могилевської, Софія. Скриншот: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Згодом артистка показала, як вона з доньками (також зі старшою Мішель, 12 років) йдуть до залізничного вокзалу в Києві. Буквально на долю секунди в кадрі з’являється табло, на якому видно напрямок одного з потягів, а саме "Київ — Одеса".

Могилевська з доньками на київському залізничному вокзалі. Скриншоти: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Могилевська ані в відео, ані в дописі до нього не розсекретила напрямок куди вони поїхали відпочивати. Тому багато шанувальників та підписників артисти припустили — зіркова родина обрала Чорне море в Одесі. І щодо цього думки користувачів соцмереж розділилися. Відповідати на них Могилевська поки не стала.

В Одесі ще більш небезпечно. Навіщо наражати дітей на ризик?

Нарешті ви їдете до водички солоної. Гарного відпочинку вам!

Діти то прекрасно Дуже рада, що Наталія змогла почути омріяне "мама", та бути нею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська планує скинути ще більше кілограмів після свого дня народження, який пройде 2 серпня. Також ми розповідали, що Наталія Могилевська показала себе без макіяжу та розкрила секрети догляду за обличчям.