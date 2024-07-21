Наталья Могилевская увезла дочерей на море

Певица Наталья Могилевская с детьми. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

В начале года певица Наталья Могилевская удочерила двух сестер. В последнее время артистка чаще стала показывать девочек. Музыкальная исполнительница исполнила желание дочерей — повезла их на море.

Соответствующие видео появились в соцсетях Могилевской.

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Артистка показала, как помогала четырехлетней Софии выбирать вещи в поездку. В гардеробе девочки преобладает одежда в розовых тонах. В разговоре с Софьей Наталья упомянула, что они собираются на море.

Младшая дочь Могилевской, София. Скриншот: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Впоследствии артистка показала, как она с дочерьми (также со старшей Мишель, 12 лет) идут к железнодорожному вокзалу в Киеве. Буквально на долю секунды в кадре появляется табло, на котором видно направление одного из поездов, а именно "Киев — Одесса".

Могилевская с дочерьми на киевском железнодорожном вокзале. Скриншоты: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Могилевская ни в видео, ни в сообщении к нему не рассекретила направление, куда они поехали отдыхать. Поэтому многие поклонники и подписчики артисты предположили — звездная семья выбрала Черное море в Одессе. И на этот счет мнения пользователей соцсетей разделились. Отвечать на них Могилевская пока не стала.

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Дети это прекрасно Очень рада, что Наталья смогла услышать взлелеянное в мечтах "мама", и быть ею.

Напомним, ранее мы писали, что Могилевская планирует сбросить еще больше килограммов после своего дня рождения, который пройдет 2 августа. Также мы рассказывали, что Наталья Могилевская показала себя без макияжа и раскрыла секреты ухода за лицом.