Могилевська розповіла, чого хоче навчити своїх доньок

Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

На початку цього року стало відомо, що співачка Наталія Могилевська всиновила двох доньок. Сестричкам три та 12 років. Народна артистка розповіла, чого хоче навчити їх.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Могилевської.

Читайте також:

Наталія Могилевська про доньок

Співачка зазначила, що вона не вирішувала, що хоче саме доньок. Вона полюбила їх всім серцем та всиновила на початку повномасштабної війни, коли найменшій не було і двох років. Тепер, запевняє Наталія, в її будинку багато ніжності, тендітності та жіночності. А для самої Могилевської величезне щастя спостерігати як зростають дівчата, яких звуть Мішель та Софія.

"Чому я хочу навчити дівчаток? Гідності, цнотливості, самоповаги і головне тому, що я їх буду любити будь-коли. Щоб вони не зробили, які б помилки і неприємні події з ними не сталися, вони повинні знати, що я завжди буду їх підтримувати і любити", — зазначила Наталія.

За словами Могилевської, це головне, що повинна знати дівчинка, щоб довіряти світові, бути щасливою і розслабленою дитиною. Водночас тато повинен казати донькам, що його донька найкрасивіша і найталановитіша. Щоправда, свого чоловіка Наталія так і не розсекретила.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталія Могилевська презентувала пісню про незламних українців. Також ми розповідали, що молода дружина Володимира Остапчука прокоментувала материнство Могилевської.