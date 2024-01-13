Могилевська розповіла, чого хоче навчити своїх доньок
На початку цього року стало відомо, що співачка Наталія Могилевська всиновила двох доньок. Сестричкам три та 12 років. Народна артистка розповіла, чого хоче навчити їх.
Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Могилевської.
Наталія Могилевська про доньок
Співачка зазначила, що вона не вирішувала, що хоче саме доньок. Вона полюбила їх всім серцем та всиновила на початку повномасштабної війни, коли найменшій не було і двох років. Тепер, запевняє Наталія, в її будинку багато ніжності, тендітності та жіночності. А для самої Могилевської величезне щастя спостерігати як зростають дівчата, яких звуть Мішель та Софія.
"Чому я хочу навчити дівчаток? Гідності, цнотливості, самоповаги і головне тому, що я їх буду любити будь-коли. Щоб вони не зробили, які б помилки і неприємні події з ними не сталися, вони повинні знати, що я завжди буду їх підтримувати і любити", — зазначила Наталія.
За словами Могилевської, це головне, що повинна знати дівчинка, щоб довіряти світові, бути щасливою і розслабленою дитиною. Водночас тато повинен казати донькам, що його донька найкрасивіша і найталановитіша. Щоправда, свого чоловіка Наталія так і не розсекретила.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталія Могилевська презентувала пісню про незламних українців. Також ми розповідали, що молода дружина Володимира Остапчука прокоментувала материнство Могилевської.
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