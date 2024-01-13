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Могилевская рассказала, чему хочет научить своих дочерей

13 января 2024 22:00
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Стас Кожушко
Редактор
Могилевская рассказала, чему хочет научить своих дочерей
Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале этого года стало известно, что певица Наталья Могилевская усыновила двух дочерей. Сестричкам три и 12 лет. Народная артистка рассказала, чего хочет научиться их.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Могилевской.

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Наталья Могилевская о дочерях

Певица отметила, что она не решала, что хочет дочерей. Она полюбила их всем сердцем и усыновила в начале полномасштабной войны, когда младшей не было и двух лет. Теперь, уверяет Наталья, в ее доме много нежности, хрупкости и женственности. А для самой Могилевской огромное счастье наблюдать, как растут девочки, которых зовут Мишель и София.

"Чему я хочу научить девочек? Достоинства, целомудрия, самоуважения и главное потому, что я их буду любить в любое время. Чтобы они не совершили, какие бы ошибки и неприятные события с ними не произошли, они должны знать, что я всегда буду их поддерживать и любить", — отметила Наталья.

По словам Могилевской, это главное, что должна знать девочка, чтобы доверять миру, быть счастливым и расслабленным ребенком. В то же время папа должен говорить дочерям, что его дочь самая красивая и талантливая. Правда, своего мужа Наталья так и не рассекретила.

Напомним, ранее мы писали, что Наталья Могилевская презентовала песню о несокрушимых украинцах. Также мы рассказывали, что молодая жена Владимира Остапчука прокомментировала Могилевскую материнство.

Наталия Могилевская
дети
украинские звезды
дочь

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