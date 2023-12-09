У мережі обговорюють Могилевську з дитиною на руках, яка назвала співачку мамою

Співачка Наталія Могилевська з дитиною. Скриншот: TikTok/gopatsa

Нещодавно співачка Наталія Могилевська презентувала нову пісню "Я повертаюсь" та ознаменувала повноцінне повернення на сцену (хоча останнім часом її кар’єра була доволі таки активною). Втім, окрім нових композицій та моновистав, в мережі продовжують активно обговорювати особисте життя артистки. А нещодавно її побачили з дитиною на руках біля одного зі столичних супермаркетів.

Про це у своєму TikTok розповів блогер Gopatsa.

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Плітки про материнство Наталії Могилевської

Блогер зазначив, що особисто бачив Наталію Могилевську з дитиною біля супермаркету на лівому березі Києва. На відео співачка та малеча йдуть до магазину, але зустрічають собаку. Артистка усміхається, але заради безпеки бере малечу на руки. З ними більше нікого було поруч, а дитина, за словами блогера, називала Могилевську мамою.

Сама Могилевська плітки щодо свого материнства не коментує. Напередодні вона висловлювала бажання стати мамою та можливо всиновити дитину. Однак, в коментарях чимало користувачів соцмереж сумніваються, що 48-річна артистка народила або ж всиновила, та наполягають, що це племінниця співачки.

На концерті вона розповідала, що в неї на початку війни сестра народила. Може, то племінниця?

Якщо це правда, то супер. Не потрібно лізти, якщо сама не розказує. Нехай будуть щасливі

Вона казала колись, що планує взяти дитину з дитячого будинку і це зробить.

Для чого вам правда? Головне, що мама щаслива від материнства!

Неважливо, коли і як народила,це її право тримати в таємниці таку інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська підбила підсумки "операції" з рятування свого Instagram. Також ми розповідали, що Могилевська показала архівні фото та подякувала дружині свого гітариста.