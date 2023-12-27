Могилевская рассказала, почему не уехала за границу во время войны

Наталья Мгилевская и Дмитрий Гордон. Фото: кадр с видео

Певица Наталья Могилевская призналась, что если бы уехала за границу во время полномасштабной войны, то была бы предательницей. Звезда также сказала, что думает о тех, кто покинул страну.

Об этом рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

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Артистка отметила, что первое о чем подумала, когда началось полномасштабное вторжение — как может поддержать других. Это помогло ей преодолеть свои страхи.

"Для меня уехать это было бы страшным предательством. 25 лет они ходили на мои концерты, дарили цветы, аплодисменты, столько любви...И в такие трудные времена я не могу этого сделать, просто не могу. И я начала делать какие-то действия. Когда ты сам очень испуган и находишься в стрессе, занимаешься помощью другим, ты забываешь о собственных страхах. И в этом шоковом состоянии я начала что-то делать. Появилось много важных вещей — куда поехать и что сделать", — сказала звезда.

Певица в первые месяцы полномасштабного вторжения познакомилась со своим женихом.

"Сначала мы занимались переселенцами, после этого я познакомилась со своим мужчиной и мне было не так страшно, мы поехали в горячие точки. Мы даже не знаем локации из-за безопасности, например Запорожская область. Я даже не могу сказать населенный пункт. Лиман, Изюм, Харьков, мы все объездили", — сообщила она.

Артистка призналась, осуждает ли уехавших из страны украинцев.

"Я никогда никого не осуждала. Ни коллег, ни выехавших за границу. Во время войны нет лучшего решения. К сожалению, люди вынуждены выбирать из худших решений. Остаться здесь страшно и опасно, уехать жить на чужбине — это выбирать из двух худших решений. Это вынужденные действия. Если бы у меня были маленькие дети, я не знаю, может я бы тоже уехала. Каждый должен находить в сердце эту интуицию. Я с самого начала знала, что со мной будет все хорошо. Я ничего не боялась. Я чувствовала свою потребность быть здесь. Поэтому я не знаю, что чувствуют люди, у которых есть свои серьезные причины, какие решения принимать. Во время войны осуждать кого-то за их решения очень неправильная тема", — говорит певица.

Напомним, Наталья Могилевская в канун Рождества презентовала лирический хит.

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