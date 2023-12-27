Могилевская рассказала, почему не уехала за границу во время войны
Певица Наталья Могилевская призналась, что если бы уехала за границу во время полномасштабной войны, то была бы предательницей. Звезда также сказала, что думает о тех, кто покинул страну.
Об этом рассказала в интервью Дмитрию Гордону.
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Артистка отметила, что первое о чем подумала, когда началось полномасштабное вторжение — как может поддержать других. Это помогло ей преодолеть свои страхи.
"Для меня уехать это было бы страшным предательством. 25 лет они ходили на мои концерты, дарили цветы, аплодисменты, столько любви...И в такие трудные времена я не могу этого сделать, просто не могу. И я начала делать какие-то действия. Когда ты сам очень испуган и находишься в стрессе, занимаешься помощью другим, ты забываешь о собственных страхах. И в этом шоковом состоянии я начала что-то делать. Появилось много важных вещей — куда поехать и что сделать", — сказала звезда.
Певица в первые месяцы полномасштабного вторжения познакомилась со своим женихом.
"Сначала мы занимались переселенцами, после этого я познакомилась со своим мужчиной и мне было не так страшно, мы поехали в горячие точки. Мы даже не знаем локации из-за безопасности, например Запорожская область. Я даже не могу сказать населенный пункт. Лиман, Изюм, Харьков, мы все объездили", — сообщила она.
Артистка призналась, осуждает ли уехавших из страны украинцев.
"Я никогда никого не осуждала. Ни коллег, ни выехавших за границу. Во время войны нет лучшего решения. К сожалению, люди вынуждены выбирать из худших решений. Остаться здесь страшно и опасно, уехать жить на чужбине — это выбирать из двух худших решений. Это вынужденные действия. Если бы у меня были маленькие дети, я не знаю, может я бы тоже уехала. Каждый должен находить в сердце эту интуицию. Я с самого начала знала, что со мной будет все хорошо. Я ничего не боялась. Я чувствовала свою потребность быть здесь. Поэтому я не знаю, что чувствуют люди, у которых есть свои серьезные причины, какие решения принимать. Во время войны осуждать кого-то за их решения очень неправильная тема", — говорит певица.
Напомним, Наталья Могилевская в канун Рождества презентовала лирический хит.
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