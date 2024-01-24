Могилевская впервые в статусе мамы представила песню о семейном счастье

Наталья Могилевская. Фото: менеджмент артистки

Певица Наталья Могилевская представила музыкальную премьеру "Під ковдрою". В поддержку релиза артистка сняла музыкальный клип. Режиссером видеоработы стала Ольга Семешкина.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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В начале этого года Могилевская удивила украинцев откровенной новостью. Артистка сообщила, что они вместе с мужем во время полномасштабного вторжения усыновили двух девочек-сестер.

"Эта песня о том, что скрывается под одеялом! Хрупкие нежные чувства, которые не для всех, нуждающиеся в защите от внешних обстоятельств, которые потому и называются, что они интимны. Чувства, которые только и предназначены для наблюдения, только для близких и родных. Особенно, если речь идет о детях. Наше счастье только в наших руках. И для этого ничего не нужно, кроме любви. Тем более, что хоть одно одеяло дома есть у каждого", — рассказывает Наталья.

Этой песней Могилевская вдохновляет воспоминания детства, ведь у каждого был, именно тот, воображаемый домик под одеялом, на двух стульях.

"Именно там были наши самые детские чувства, переживания, тревоги, самые интересные игры, о которых наши родители даже не догадывались", — комментирует певица.

По сюжету с Могилевской можно увидеть детей и мужчину, эмоционально передавших атмосферу теплого семейного уюта чувств и настоящей любви.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Могилевскую за усыновленных детей.

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