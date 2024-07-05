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Могилевская призналась, что поправилась — сколько килограмм набрала певица

5 июля 2024 22:09
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Стас Кожушко
Редактор
Наталья Могилевская хочет похудеть перед днем рождения
Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Наталья Могилевская объявила свой марафон "Богиня ко дню рождения". Одной из причин стали лишние кило, которые набрала 48-летняя народная любимица.

Соответствующие публикации появились в соцсетях артистки.

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Артистка подвела итоги последнего года. Наталья отметила, что выпустила много новых песен, совершила большое турне, сольный концерт, спектакль. А также была преданной мамой и женой.

"Я спала по три часа, забыла об выходных и отдыхе, жила на сумасшедшей скорости. Мой организм сказал "стоп". Я месяц лежала в забвении. Результатплюс 5 кг. Это совсем не входило в мои планы", — призналась Могилевская.

По словам певицы, она готовит немало премьер и событий для любителей. А времени остается не так много.

"Мне срочно нужно войти в форму! Я решила объявить собственный марафон "Богиня ко дню рождения"... Надеюсь, 2 августа, я, красавица, буду принимать ваши поздравления", — написала Наталья.

Эту дату артистка выбрала не случайно. Именно 2 августа она будет отмечать день рождения. Могилевской исполнится 49 лет.

Напомним, ранее мы писали, что звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво опроверг слухи об отцовстве. Также мы рассказывали, что певица Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении-2025 

Наталия Могилевская украинские звезды похудение певица

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