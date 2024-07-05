Наталья Могилевская хочет похудеть перед днем рождения

Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская объявила свой марафон "Богиня ко дню рождения". Одной из причин стали лишние кило, которые набрала 48-летняя народная любимица.

Соответствующие публикации появились в соцсетях артистки.

Читайте также:

Марафон Натальи Могилевской

Артистка подвела итоги последнего года. Наталья отметила, что выпустила много новых песен, совершила большое турне, сольный концерт, спектакль. А также была преданной мамой и женой.

"Я спала по три часа, забыла об выходных и отдыхе, жила на сумасшедшей скорости. Мой организм сказал "стоп". Я месяц лежала в забвении. Результат — плюс 5 кг. Это совсем не входило в мои планы", — призналась Могилевская.

По словам певицы, она готовит немало премьер и событий для любителей. А времени остается не так много.

"Мне срочно нужно войти в форму! Я решила объявить собственный марафон "Богиня ко дню рождения"... Надеюсь, 2 августа, я, красавица, буду принимать ваши поздравления", — написала Наталья.

Эту дату артистка выбрала не случайно. Именно 2 августа она будет отмечать день рождения. Могилевской исполнится 49 лет.

Напомним, ранее мы писали, что звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво опроверг слухи об отцовстве. Также мы рассказывали, что певица Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении-2025